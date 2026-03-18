Πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται πτωτικά κατά 2,35%, στα 100,99 δολάρια το βαρέλι (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 3,07%, στα 93,26 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι traders παρακολουθούσαν τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από το στενό του Ορμούζ, σημειώνει το Trading Economics.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που στόχευαν το ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για υποστήριξη στην προστασία της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ αργότερα εγκατέλειψε τις προσπάθειες να συσπειρώσει τους εταίρους για τον πόλεμο με το Ιράν και επέκρινε τις συμμαχικές χώρες. Ωστόσο, το Ιράν έχει επιτρέψει την ασφαλή διέλευση ορισμένων πλοίων μέσω της στενής θαλάσσιας οδού, ανάλογα με την προέλευσή τους.

Πηγή: skai.gr

