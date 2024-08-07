Λογαριασμός
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 1.384,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με άνοδο 1,23%

Ανοδικές τάεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.384,55 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,23%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,08%), της Πειραιώς (+2,78%), της Aegean (+2,22%) και της Εθνικής (+2,16%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (-0,89%).

Ανοδικά κινούνται 80 μετοχές, 12 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Q&R +4,36% και Ιατρικό +3,65%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Flexopack -1,32% και Παϊρης -0,99%.

