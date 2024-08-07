Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.384,55 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,23%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,08%), της Πειραιώς (+2,78%), της Aegean (+2,22%) και της Εθνικής (+2,16%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (-0,89%).

Ανοδικά κινούνται 80 μετοχές, 12 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Q&R +4,36% και Ιατρικό +3,65%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Flexopack -1,32% και Παϊρης -0,99%.

