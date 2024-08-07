Με άνοδο ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές μετοχές, με μια σειρά από ενθαρρυντικά οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών να ενισχύουν το κλίμα στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 491,07 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας.

Ο υποδείκτης του κλάδου υγείας υποχώρησε 0,7%.

Η μετοχή της Roche ενισχύθηκε 1,5% ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η ελβετική φαρμακευτική εταιρία εξετάζει την αποεπένδυσή της από την Flatiron Health.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε πτώση 6,6%, αφού η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε μικρότερα των αναμενόμενων τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.