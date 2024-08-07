Με άνοδο ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές μετοχές, με μια σειρά από ενθαρρυντικά οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών να ενισχύουν το κλίμα στην αγορά.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 491,07 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας.
Ο υποδείκτης του κλάδου υγείας υποχώρησε 0,7%.
Η μετοχή της Roche ενισχύθηκε 1,5% ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η ελβετική φαρμακευτική εταιρία εξετάζει την αποεπένδυσή της από την Flatiron Health.
Στον αντίποδα, η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε πτώση 6,6%, αφού η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε μικρότερα των αναμενόμενων τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη.
- Αύξηση 8% στα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ κατά το β' τρίμηνο του 2024, με 1,5% ενισχυμένο EBITDA
- Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση μεριδίων αγοράς για την Coca-Cola HBC κατά το β' τρίμηνο του 2024
- ΑΑΔΕ: Αποκλειστικά ψηφιακά από 1/9 η δέσμευση και αποδέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη σε δήμους και περιφέρειες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.