Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 4,16%

Με υψηλά κέρδη 4,16% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,21%.

Η αγορά κινείται στο υψηλότερο επίπεδα των τελευταίων 15 ετών από τον Απρίλιο του 2010 και οδεύει να κλείσει και τον Ιούνιο με άνοδο συμπληρώνοντας τον όγδοο συνεχή ανοδικό μήνα.

Η αγορά κινήθηκε στο ρυθμό των διεθνών αγορών οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά, μετά τη γρήγορη αποκλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και την ισχυρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τον τραπεζικό κλάδο.

Υψηλά περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, παρά την ισχυρή άνοδο που καταγράφουν φέτος, διαπιστώνει η Bank of America, καθώς οι αποτιμήσεις τους παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Η αμερικανική τράπεζα αυξάνει σημαντικά τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις τράπεζες: στα 3,59 ευρώ από 2,08 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,08 ευρώ από 3,20 για τη Eurobank, στα 6,88 ευρώ από 5,44 για την Πειραιώς και στα 12,11 ευρώ από 8,73 για την Εθνική.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια συναρπαστική επενδυτική περίπτωση, υποστηριζόμενη από την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και τις υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους, σύμφωνα με την Axia Research. Προχωρά σε αύξηση των τιμών-στόχων: Για την Eurobank στα 3,70 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 12,10 ευρώ, για την Πειραιώς στα 7,20 ευρώ, για την Τράπεζα Κύπρου είναι στα 7,40 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.877,03 μονάδες, έναντι 1.802,06 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 4,18%,από τις αρχές του μήνα ενισχύεται κατά 5,44%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 27,72%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,38% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 31,75%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 18,21%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 5,74%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται κατά 5,44%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 50,68%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.068.903 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 213,781 εκατ. ευρώ, από 204,534 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 4,157 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 126,648 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 23,500 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.