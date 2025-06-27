Ο σούπερ σταρ του τένις Ρότζερ Φέντερερ είναι ένας από τους λίγους αθλητές που μπορούν πλέον να θεωρούν τον εαυτό τους δισεκατομμυριούχο, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Ο Φέντερερ, ο οποίος κέρδισε 20 Grand Slam μεταξύ 2003 και 2018, συγκέντρωσε 130,6 εκατ. δολάρια σε χρηματικά έπαθλα κατά τη διάρκεια μιας 24χρονης καριέρας που ολοκληρώθηκε το 2022. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Ελβετού σταρ προήλθε μέσω μιας σειράς από μεγάλες χορηγίες, παράλληλα με μια έξυπνη επένδυση σε ένα τοπικό brand αθλητικών παπουτσιών.

Η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, γεγονός που τον τοποθετεί σε ένα ελίτ κλαμπ. Η περιουσία του Μάικλ Τζόρνταν εκτιμάται στα 3,5 δισ. δολάρια μετά την πώληση του μεριδίου του στους Σάρλοτ Χόρνετς το 2023, ενώ πέρυσι το Bloomberg υπολόγισε την περιουσία του Τάιγκερ Γουντς σε περίπου 1,36 δισ. δολάρια.

Η αξία του Φέντερερ υπερβαίνει σημαντικά το 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η αποτίμηση του Bloomberg λαμβάνει υπόψη τα κέρδη της καριέρας του Φέντερερ, τις επενδύσεις και τις χορηγίες, προσαρμοσμένα στους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές της Ελβετίας και τις επιδόσεις της αγοράς.

Πολλές από τις συμφωνίες του έχουν διαρκέσει δεκαετίες, από χορηγίες με την τράπεζα Credit Suisse (σήμερα UBS Group AG), την Rolex και την ελβετική σοκολατοποιία Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG. Ο Φέντερερ έχει επίσης δημιουργήσει ένα στενό δίκτυο συμβούλων γύρω του, μεταξύ άλλων μέσω της Team8, της εταιρείας που ίδρυσε μαζί με τον μακροχρόνιο ατζέντη του Τόνι Γκόντσικ το 2013, αλλά και της ελβετικής εταιρείας Format A AG, η οποία βοηθά στη διαχείριση διαφόρων επενδύσεων και του φιλανθρωπικού του ιδρύματος.

«Ο Φέντερερ δεν έχει εμπλακεί σε κανένα σκάνδαλο. Ποτέ δεν λέει το λάθος πράγμα», δήλωσε ο αθλητικός αναλυτής Bob Dorfman. «Από την άποψη εμπορικότητας, είναι ένας από τους καλύτερους του τένις».

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες του Φέντερερ ήρθαν κοντά στο τέλος της καριέρας του.

Μέχρι το 2018, το συμβόλαιο με τη Nike - που υπογράφηκε για πρώτη φορά το 1996 - είχε λήξει και ήταν προς ανανέωση. Το τένις δεν αποτελούσε βασική αγορά για τη Nike. Η Uniqlo, μια δημοφιλής μάρκα ρούχων που ανήκει στην ιαπωνική Fast Retailing, προσέφερε στον Φέντερερ 300 εκατ. δολάρια για 10 χρόνια για να γίνει μια από τις ναυαρχίδες του brand της. Ο Φέντερερ ήταν 37 ετών και κοντά στη συνταξιοδότηση και η συμφωνία δεν είχε δεσμεύσεις, ακόμη και αν σταματούσε να παίζει. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη για τον αθλητή.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν αυτή η πιο επιτυχημένη συμφωνία του Φέντερερ. Η καλύτερη συμφωνία ήταν μια επένδυση που ήρθε μέσω μιας τυχαίας «γνωριμίας» από τη σύζυγό του, η οποία αγόρασε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια από την ανερχόμενη ελβετική μάρκα On. Υπάρχουν πολλοί τραπεζίτες και δικηγόροι στην Ελβετία, αλλά όχι πολλά αθλητικά brand. Η On ιδρύθηκε το 2010 και είχε γίνει γνωστή για τα παπούτσια τζόκινγκ υψηλών προδιαγραφών.

Σε αντίθεση με τη Nike, ο Φέντερερ θα μπορούσε να κυνηγήσει έναν χορηγό υποδημάτων, επειδή η Uniqlo δεν κατασκευάζει παπούτσια. Έχοντας τρέλα για τα αθλητικά παπούτσια, καθώς έχει στην κατοχή του πάνω από 250 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια (χωρίς αυτά με τα οποία έπαιξε), ο Φέντερερ κάλεσε τους ιδρυτές της On για δείπνο στη Ζυρίχη. Εν τέλει, επιτεύχθηκε συμφωνία για να αγοράσει ο Φέντερερ ένα ποσοστό περίπου 3% της On Holding AG και να περάσει χρόνο στο εργαστήριό της σχεδιάζοντας το δικό του παπούτσι.

Η αξία της On ανέρχεται τώρα κοντά στα 17 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά το μερίδιο του Φέντερερ τουλάχιστον στα 500 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg.

