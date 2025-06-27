Χρηματιστήριο: Πτώση 0,31%- Στα 166,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε σε θετικό έδαφος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.877,03 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.894,70 μονάδες (+0,63%).
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,16%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται σε ποσοστό 2,50%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 27,72%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26,507.393 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,55%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,62%), της ΔΕΗ (+1,24%) και της Τιτάν (+1,23%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,80%), της Σαράντης (-1,79%) και των ΕΛΠΕ (-1,08%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 6.569.841 και 6.264.156 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,02 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 18,32 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 53 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CPI (+19,20%) και Δομική Κρήτης (+10,78%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-3,86%) και Fais Group (-3,58%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 5,4000 -0,37%
ΤΙΤΑΝ: 41,0000 +1,23%
OPTIMA:20,0000 -0,25%
ΚΥΠΡΟΥ:6,3200 -1,25%
AEGEAN AIRLINES: 12,1800 +0,16%
VIOHALCO: 5,6800 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,0800 +1,62%
ΔΑΑ:9,8850 +0,56%
ΔΕΗ: 13,9000 +1,24%
COCA COLA HBC:43,9600 -0,99%
ΕΛΠΕ: 8,2100 -1,08%
ELVALHALCOR: 2,4600 -0,20%
ΕΘΝΙΚΗ: 10,9850 -0,18%
ΕΥΔΑΠ: 5,7900 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,9000 -0,07%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,2500 -0,95%
MOTOR OIL: 23,9000 +0,17%
JUMBO: 29,1400 -0,21%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,4600 -0,47%
ΟΛΠ:45,5000 +0,22%
ΟΠΑΠ: 19,4800 +0,155
ΟΤΕ: 16,2100 -0,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,8820 -1,80%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1800 -1,79%
