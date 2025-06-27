Χρηματιστήριο: Πτώση 0,31%- Στα 166,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε σε θετικό έδαφος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.877,03 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.894,70 μονάδες (+0,63%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,16%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται σε ποσοστό 2,50%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 27,72%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26,507.393 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,62%), της ΔΕΗ (+1,24%) και της Τιτάν (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,80%), της Σαράντης (-1,79%) και των ΕΛΠΕ (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 6.569.841 και 6.264.156 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,02 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 18,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 53 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CPI (+19,20%) και Δομική Κρήτης (+10,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-3,86%) και Fais Group (-3,58%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4000 -0,37%

ΤΙΤΑΝ: 41,0000 +1,23%

OPTIMA:20,0000 -0,25%

ΚΥΠΡΟΥ:6,3200 -1,25%

AEGEAN AIRLINES: 12,1800 +0,16%

VIOHALCO: 5,6800 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,0800 +1,62%

ΔΑΑ:9,8850 +0,56%

ΔΕΗ: 13,9000 +1,24%

COCA COLA HBC:43,9600 -0,99%

ΕΛΠΕ: 8,2100 -1,08%

ELVALHALCOR: 2,4600 -0,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,9850 -0,18%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,9000 -0,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2500 -0,95%

MOTOR OIL: 23,9000 +0,17%

JUMBO: 29,1400 -0,21%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,4600 -0,47%

ΟΛΠ:45,5000 +0,22%

ΟΠΑΠ: 19,4800 +0,155

ΟΤΕ: 16,2100 -0,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,8820 -1,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1800 -1,79%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

