Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 0,88%, κέρδη 13,62% από τις αρχές 2024

Με άνοδο 0,88% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά να απορροφά την προσφορά που εκδηλώθηκε για κατοχύρωση κερδών, μετά την ισχυρή άνοδο της περασμένης εβδομάδος, η οποία ήταν η πιο αποδοτική του 2024.

Στήριγμα στην αγορά έδωσε η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές από BBB- με θετικές προοπτικές από τον οίκο Scope Ratings, η πρώτη αναβάθμιση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας και πραγματοποιείται σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και ενώ ισχυρές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με την υποβάθμιση του αξιόχρεου τους. Η αγορά αναμένει νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης, το νέο έτος.

Μία ακόμη θετική έκθεση για την ελληνική οικονομία και αγορά. H μεγάλη αμερικανική επενδυτική τράπεζα η JP Morgan συνιστά να αποφύγουν οι επενδυτές τις αγορές της Ευρωζώνης. Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα, την οποία θεωρεί ως μια ελκυστική επενδυτική επιλογή εντός της Ευρωζώνης.

Για την Ελλάδα παραμένει overweight, λόγω της αναμενόμενης μεγάλης αύξησης των μερισμάτων και των αποδόσεων, μεγαλύτερων του 10%, καθώς οι ισολογισμοί των τραπεζών φαίνονται ισχυροί.

Οι αποτιμήσεις των τραπεζών φαίνονται φθηνές σύμφωνα με τη JP Morgan και γενικότερα εκτιμά ότι γενικά οι ελληνικές μετοχές έχουν περιθώρια ισχυρής ανόδου, ενώ αναβαθμίζει την Ελλάδα από «ουδέτερη» σύσταση σε σύσταση «υπεραπόδοσης», καθώς αναμένεται μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή της Ευρωζώνης, αλλά και λόγω των εξυγιασμένων ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών.

Παραμένει overweight στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών η JP Morgan. Οι τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα 2,5 ευρώ, για την Eurobank τα 3,2 ευρώ, για την Πειραιώς τα 6,2 ευρώ και για την Εθνική τα 9,8 ευρώ. Η JP Morgan τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις, με κάθε μία από τις μεγάλες τράπεζες να αναμένεται να προσφέρει τουλάχιστον 8% μέρισμα βάσει των προβλέψεων για το 2025.

Θετική δηλώνει για τις ελληνικές τράπεζες, όπως άλλωστε και για την ελληνική οικονομία, η UBS. Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος συστήνει την αγορά και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Η UBS θέτει την τιμή-στόχο για την Εθνική στα 11,2 ευρώ, για την Πειραιώς στα 5,7 ευρώ, για την Alpha Bank στα 2,4 ευρώ και για την Eurobank στα 2,8 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.469,32 μονάδες, έναντι 1.456,52 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,88%, από τις αρχές Δεκεμβρίου κερδίζει 5,44%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 13,62%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,92% και από τις αρχές του 2024 σε ποσοστό 14,78%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,67%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 2,80%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,37%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 22,30%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 669,920 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 133,981 εκατ. ευρώ έναντι 142,424 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 770 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,325 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 15,437 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

