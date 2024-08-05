Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεύθερη πτώση 6,27% - Χάθηκαν 5,9 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση

Στη δίνη του παγκοσμίου sell-off βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τιμές των μετοχών να καταγράφουν ελεύθερη πτώση, οδηγώντας την αγορά στα επίπεδα των 1.340 μονάδων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε το αρνητικό κλίμα και το "ξεπούλημα" των μετοχών στις διεθνείς αγορές, οι οποίες υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ύφεση της αμερικανικής οικονομίας.

Η ελεύθερη πτώση των τιμών των μετοχών συνοδεύθηκε από εκτίναξη του τζίρου, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά μειώθηκε σήμερα κατά 5,938 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.341,23 μονάδες, σημειώνοντας μεγάλες απώλειες 6,27%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.320,77 μονάδες (-7,70%).

Η σημερινή υποχώρηση περιόρισε τα ετήσια κέρδη του Γενικού Δείκτη στο 3,72%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.356.506 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 6,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 6,26%.

Με απώλειες έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-9,18%), της Πειραιώς (-9,17%), της Aegean Airlines (-8,51%), Viohalco (-8,39%) και της Μυτιληναίος (-8,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.981.295 και 10.306.322 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,80 εκατ. ευρώ και Alpha Bank με 19,61 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικράτησε σήμερα είναι και το γεγονός ότι μόλις μία μετοχή έκλεισε με άνοδο (Παπουτσάνης +0,85%), με πτώση έκλεισαν 112 και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου -11,64% και Γενική Εμπορίου -11,39%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,9500 -7,28%

ALPHA BANK: 1,5120 -7,07%

AEGEAN AIRLINES: 10,1000 -8,51%

VIOHALCO: 5,2400 -8,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,0600 -7,17%

ΔΑΑ:7,4300 -4,74%

ΔΕΗ: 10,4600 -6,44%

COCA COLA HBC: 31,4600 -5,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8000 -9,18%

ΕΛΠΕ: 6,8000-6,01%

ELVALHALCOR: 1,6700 -7,73%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1740 -6,59%

ΕΥΔΑΠ: 5,2400 -6,26%

EUROBANK: 1,8885 -7,74%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 -6,50%

MOTOR OIL: 20,9000 -7,19%

JUMBO: 23,0800 -3,03%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,2000 -8,31%

ΟΛΠ: 24,900 -3,49%

ΟΠΑΠ: 14,8200 -5,61%

ΟΤΕ: 14,0300 -5,07%

AUTOHELLAS: 10,6000 -5,69%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4780 -9,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2800 -5,17%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,8500 -1,67%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

