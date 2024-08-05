Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια διεθνώς - Σε ελεύθερη πτώση η Wall Street - Στο βαθύ κόκκινο το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Διευρύνεται το sell-off στα χρηματιστήρια σε όλο τον πλανήτη, υπό τον φόβο ύφεσης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή στις ΗΠΑ για τις θέσεις εργασίας απογοήτευσαν τους οικονομολόγους καθώς οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν τον περασμένο μήνα κατά πολύ περισσότερο από ό,τι ανέμεναν. Η ανεργία την ίδια στιγμή σημείωσε αύξηση, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, στο 4,3%.

Σε ελεύθερη πτώση οι μετοχές - Νέο sell-off στην Αμερική

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας τα χρηματιστήρια στο Τόκιο, τη Σεούλ και την Ταϊβάν επηρεασμένα από τα αρνητικά αμερικανικά μακροοικονομικά στοιχεία. Στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei έκλεισε με βουτιά 12,82%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του. Ο δείκτης Topix έχασε 10,49% στις 2.271,33 μονάδες, στην Ταϊβάν ο δείκτης Taiex σημείωσε πτώση κατά 8,43% στις 19.813,83 μονάδες, ενώ ο KOSPI στη Σεούλ υποχώρησε 8,09%.

Στο βαθύ κόκκινο βρέθηκαν από την αρχή της συνεδρίασης οι αμερικανικοί δείκτες. Ο Dow Jones έχασε 1.179 μονάδες ή 2,7%, με τον Nasdaq να υποχωρεί 4,7% και με τον S&P 500 να διαμορφώνεται 3,5% χαμηλότερα.

Στο επίκεντρο των πωλητών παραμένουν μετοχές από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ "αρνητικοί" πρωταγωνιστές με τις χειρότερες απώλειες είναι τίτλοι από τον κλάδο της τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 9,6%, με τη μετοχή της Apple να σημειώνει απώλειες πάνω από 5% σε συνέχεια της είδησης ότι ο Warren Buffett πούλησε το ήμισυ της συμμετοχής του στον τεχνολογικό κολοσσό.

Απώλειες άνω του 10% σημειώνει η μετοχή της Tesla, ενώ η Broadcom και η Super Micro Computer χάνουν 7% και 12% αντίστοιχα.

Sell-off και στην Αθήνα

Το ξεπούλημα των ξένων αγορών ακολούθησε και το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.341,23 μονάδες με απώλειες 6,26%, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε να χάνει έως και 7,5%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,78 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 5,938 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 6,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 6,26%.

Με απώλειες έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-9,18%), της Πειραιώς (-9,17%), της Aegean Airlines (-8,51%), Viohalco (-8,39%) και της Μυτιληναίος (-8,31%).

Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικράτησε είναι και το γεγονός ότι μόλις μία μετοχή έκλεισε με άνοδο (Παπουτσάνης +0,85%), με πτώση έκλεισαν 112 και 15 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου -11,64% και Γενική Εμπορίου -11,39%.

Πτώση και στα χρηματιστήρια σε Ισραήλ, Μέση Ανατολή υπό τον φόβο του Ιράν - Στο -7% το χρηματιστήριο της Τουρκίας

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν και τα Χρηματιστήρια στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενο χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ ήρθαν να προστεθούν στο πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στις μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ σημειώνει απώλειες 3,1% και διαπραγματεύεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριου, διευρύνοντας την κατά 3,3% πτώση της προηγούμενης εβδομάδας (τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον προηγούμενο Οκτώβριο). Το σέκελ υποχώρησε 1% έναντι του δολαρίου, σε χαμηλά 9 μηνών. Οι τελευταίες απώλειες πυροδοτήθηκαν εν μέρει από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios στο οποίο αναφερόταν ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Antony Blinken, είπε σε ομολόγους του της G7 ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση ακόμη και τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι περιφερειακές αγορές παρασύρονται και από το παγκόσμιο selloff το οποίο πυροδότησαν ενδείξεις επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας.

Ετσι, ο δείκτης Tadawul της Σαουδικής Αραβίας και ο δείκτης Hermes της Αιγύπτου, υποχώρησαν κατά 3,7% και 5,8% αντίστοιχα. Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε και ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Τουρκίας ο οποίος έφτασε να καταγράφει απώλειες έως και 7%.



