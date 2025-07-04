Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,15%,-Στα 180,81 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε θετικό έδαφος έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς απορροφήθηκαν οι αρχικές ήπιες ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΟ της Coca Cola HBC, της Σαράντης και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.918,09 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.907,12 μονάδες (-0,42%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,19%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 30,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 180,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.377.473 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+5,24%), της Coca Cola HBC (+1,96%), της Σαράντης (+1,90%), της ΔΕΗ (+1,44%) και της Jumbo (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,13%), των ΕΛΠΕ (-1,22%) και του ΔΑΑ (-1,21%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.666.250 και 7.481.436 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 33,38 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 50 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος (+10,28%) και Μουζάκης(κ) (+9,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-5,17%) και Προοδευτική (-4,29%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΑKTOR: 5,3800 -0,37%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,4400 -0,31%

OPTIMA: 20,3500 +0,25%

ALPHA BANK: 3,1500 +0,48%

AEGEAN AIRLINES: 12,4800 +1,13%

VIOHALCO: 6,2300 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,1000 -0,20%

ΔΑΑ: 9,8350 -1,21%

ΔΕΗ: 14,1000 +1,44%

COCA COLA HBC: 46,8000 +1,96%

ΕΛΠΕ: 7,7000 -1,22%

ELVALHALCOR: 2,6000 -0,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,0500 -2,13%

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 +0,17%

EUROBANK: 3,0250 -0,49%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4400 -0,46%

MOTOR OIL: 25,0000 +0,81%

JUMBO: 30,4000 +1,33%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,6400 +0,30%

ΟΛΠ: 48,2000 +5,42%

ΟΠΑΠ: 19,6600 +0,36%

ΟΤΕ: 15,8200 +0,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0680 -0,36%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8400 +1,90%

