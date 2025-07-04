Τη χρηματοδότηση 4 έργων ελληνικού ενδιαφέροντος, συνολικού προϋπολογισμού 329,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Συντονιστική Επιτροπή του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF), κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ιδιαίτερα σημαντική μεταξύ των εγκεκριμένων έργων είναι η επένδυση ύψους περίπου 326 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Πύθιο. Η έγκριση αυτή συμπληρώνει τη χρηματοδότηση 220 εκατ. ευρώ που είχε εξασφαλιστεί τον Ιούνιο 2024 για το τμήμα Πύθιο - Ορμένιο, εξασφαλίζοντας τους πόρους για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της γραμμής από την Αλεξανδρούπολη έως το Ορμένιο.

Η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενισχύει τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του στρατηγικού διαδρόμου Αιγαίο – Μαύρη Θάλασσα – Δούναβης. Η προώθηση του διαδρόμου αυτού εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων στην περιοχή.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν 3 ακόμη ελληνικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς. Τα έργα αφορούν:

• στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ανταλλαγή κυκλοφοριακών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

• στην παροχή πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο (RTTI) για τις οδικές συνθήκες, καθώς και

• στη δημιουργία καινοτόμων αεροπορικών εφαρμογών που επιτρέπουν στα αεροπλάνα να πετούν πιο κοντά στις βέλτιστες τροχιές, εξοικονομώντας καύσιμα και μειώνοντας τις εκπομπές.

Με την έγκριση αυτών των έργων, ολοκληρώνεται επιτυχώς η διάθεση των πόρων του CEF για την προγραμματική περίοδο 2021–2027.

Η Ελλάδα πέτυχε να εξασφαλίσει συνολικούς πόρους ύψους 968 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας την εθνική κατανομή των 932 εκατ. ευρώ. Η επιτυχία αυτή επετεύχθη μέσα από ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: «Ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών. Υποστηρίζει διασυνοριακά έργα στρατηγικής σημασίας, ενώ ενισχύει τη μόχλευση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Η επιτυχής αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από την Ελλάδα αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών των αρμόδιων εθνικών φορέων και ενισχύει τη διασύνδεση της χώρας με τον ευρωπαϊκό οικονομικό και μεταφορικό χώρο, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη βιώσιμη κινητικότητα.»

