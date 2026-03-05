Συνεχίζεται και σήμερα η ανοδική αντίδραση των τιμών των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με μοχλό το επενδυτικό ενδιαφέρον των τραπεζικών μετοχών, ενώ σε θετικό έδαφος έχουν περάσει οι ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.191,32 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,41%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.213,68 μονάδες (+2,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 145,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3.,56%), της Alpha Bank (+3,44%), της Motor Oil (+3,43%), της Optima Bank (+2,12%) και της Εθνικής (+2,00%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,47%) και της Lamda Development (-0,31%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.272.693 και 4.150.303 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 31,14 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 26,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 85 μετοχές, 23 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (+5,88%) και Εκτέρ (+5,87%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Logismos (-3,77%) και Minerva (-3,77%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

