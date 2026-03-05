Ήπια πτωτικά οι ευρωαγορές, σημαντικά κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Ήπια πτωτικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,47% στις 609,71 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,72% και κινείται στις 5.883 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,55% στις 24.071,50 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 υποχωρεί 0,60% στις 8.119,01 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται πτωτικά 0,14% στις 10.552,48 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να υποχωρεί 0,71% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να σημειώνει πτώση 0,28%.

Kόντρα στο αρνητικό κλίμα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εγχώρια αγορά κινείται κόντρα στο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.174,89 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 40,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,70%), της Optima Bank (+2,34%), της Κύπρου (+2,17%), της Εθνικής (+2,11%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,94%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,39%) και της Lamda Development (-0,31%).

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 25 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Εκτέρ (+5,17%) και Viohalco (+3,70%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (-3,83%) και Ευρώπη Holdings (-3,39%).

Μικρές απώλειες για τα futures της Wall Street

Πτωτικά κινούνται και οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται 0,56% χαμηλότερα, τα futures του S&P 500 υποχωρούν 0,43%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,48%.

Ανοδικά τα χρηματιστήρια σε Ασία-Ειρηνικό

Ανοδικά κινήθηκαν την Πέμπτη οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, με τον δείκτη MSCI Asia Pacific να σημειώνει άνοδο 2,17%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 9,63%. Στην Ιαπωνία, ο Topix κέρδισε 1,90% και ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 1,72, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,98%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,28% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,44%.

Άνοδο σημειώνουν οι αποδόσεις για τα ευρωπαϊκά 10ετή ομόλογα

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων την Πέμπτη.

Ειδικότερα η εικόνα ανά χώρα:

Γερμανία 2,80% (+5 μονάδες βάσης)

Ολλανδία 2,87% (+5 μονάδες βάσης)

Ελβετία 0,29% (+5 μονάδες βάσης)

Ελλάδα 3,47% (+7 μονάδες βάσης)

Ιταλία 3,49% (+7 μονάδες βάσης)

Γαλλία 3,41% (+7μονάδες βάσης)

Πορτογαλία 3,18% (+6 μονάδες βάσης)

Ηνωμένο Βασίλειο 4,50% (+6 μονάδες βάσης)

Ισπανία 3,25% (+6 μονάδες βάσης)

Άνοδος για δολάριο και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,40% και διαμορφώνεται στα 1,1586 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,16 γεν, στο 0,8699 με τη στερλίνα και στο 0,9053 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,25 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,40% και διαμορφώνεται στα 1,3320 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.139,86 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 0,32%.

