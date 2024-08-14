Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,42%, πάνω από τις 1.420 μονάδες στο κλείσιμο

Σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.420 μονάδων, κλείνοντας με σημαντικά κέρδη.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα ο τίτλος της Εθνικής και η μετοχή της Jumbo.
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τριών τελευταίων συνεδριάσεων έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 2,87%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.423,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,42%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 97,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.577.864 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1.52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,30%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,27%), της Εθνικής (+4,13%), της Τιτάν (+3,12%), της Ελλάκτωρ (+2,26%) και της Eurobank (+2,00%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-0,94%), της Autohellas (-0,36%) και της Coca Cola HBC (-0,31%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.243.703 και 3.932.645 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,80 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,46 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 21 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα +8,06% και Παΐρης +7,81%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ -12,83% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -8,40%,
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,4000 +3,12%
ALPHA BANK: 1,5980 +1,78%
AEGEAN AIRLINES: 10,6700 +0,66%
VIOHALCO: 5,6200 +1,26%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4800 +1,63%
ΔΑΑ: 7,4020 +0,03%
ΔΕΗ: 11,6300 -0,09%
COCA COLA HBC: 31,8600 -0,31%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8980 +2,26%
ΕΛΠΕ: 7,1100 +0,42%
ELVALHALCOR: 1,7780 +1,83%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,9240 +4,13%
ΕΥΔΑΠ: 5,5000 +0,55%
EUROBANK: 2,0400 +2,00%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 αμετάβλητη
MOTOR OIL: 21,2800 +1,24%
JUMBO: 23,4600 +4,27%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1200 +1,31%
ΟΛΠ: 26,000 +1,96%
ΟΠΑΠ: 15,9700 +1,59%
ΟΤΕ: 14,6600 +0,76%
AUTOHELLAS: 11,2200 -0,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9340 +0,92%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,5800 -0,94%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1900 +0,10%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.