Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,42%, πάνω από τις 1.420 μονάδες στο κλείσιμο

Σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.420 μονάδων, κλείνοντας με σημαντικά κέρδη.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα ο τίτλος της Εθνικής και η μετοχή της Jumbo.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τριών τελευταίων συνεδριάσεων έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 2,87%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.423,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,42%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 97,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.577.864 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1.52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,27%), της Εθνικής (+4,13%), της Τιτάν (+3,12%), της Ελλάκτωρ (+2,26%) και της Eurobank (+2,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-0,94%), της Autohellas (-0,36%) και της Coca Cola HBC (-0,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.243.703 και 3.932.645 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,80 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 21 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα +8,06% και Παΐρης +7,81%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ -12,83% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -8,40%,

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,4000 +3,12%

ALPHA BANK: 1,5980 +1,78%

AEGEAN AIRLINES: 10,6700 +0,66%

VIOHALCO: 5,6200 +1,26%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4800 +1,63%

ΔΑΑ: 7,4020 +0,03%

ΔΕΗ: 11,6300 -0,09%

COCA COLA HBC: 31,8600 -0,31%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8980 +2,26%

ΕΛΠΕ: 7,1100 +0,42%

ELVALHALCOR: 1,7780 +1,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9240 +4,13%

ΕΥΔΑΠ: 5,5000 +0,55%

EUROBANK: 2,0400 +2,00%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 21,2800 +1,24%

JUMBO: 23,4600 +4,27%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1200 +1,31%

ΟΛΠ: 26,000 +1,96%

ΟΠΑΠ: 15,9700 +1,59%

ΟΤΕ: 14,6600 +0,76%

AUTOHELLAS: 11,2200 -0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9340 +0,92%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,5800 -0,94%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1900 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.