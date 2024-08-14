Η UBS ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη καθαρά κέρδη ύψους 1,14 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, ξεπερνώντας άνετα τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο στην ενσωμάτωση της άλλοτε ανταγωνίστριάς της Credit Suisse.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους είναι σχεδόν διπλάσια από τα 528 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπαν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση που παρείχε η εταιρεία για τα πρώτα αποτελέσματα της τράπεζας από τότε που η UBS ολοκλήρωσε την επίσημη νομική συγχώνευσή της με την Credit Suisse τον Μάιο.

Η μετοχή της τράπεζας ενισχυόταν κατά 1,8%, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η UBS απέκτησε τον μακροχρόνιο ανταγωνιστή της πέρυσι σε μια διάσωση που σχεδιάστηκε από τις ελβετικές αρχές όταν η Credit Suisse κατέρρευσε μετά από μια σειρά από οικονομικές αποτυχίες και σκάνδαλα.

«Σημαντική η πρόοδος που αποτυπώνουμε μετά την εξαγορά της Credit Suisse», δηλώνει ο CEO της τράπεζας

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Sergio Ermotti, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα α' εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη «σημαντική πρόοδο» που έχει σημειώσει η τράπεζα μετά το κλείσιμο της εξαγοράς της Credit Suisse.

«Είμαστε σε καλή θέση ώστε να πετύχουμε τους οικονομικούς μας στόχους και να επιστρέψουμε στα επίπεδα κερδοφορίας που προσφέραμε πριν μας ζητηθεί να παρέμβουμε και να σταθεροποιήσουμε την Credit Suisse», πρόσθεσε.

«Τώρα εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συγχώνευσής μας, η οποία θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης σε επίπεδο κόστους, κεφαλαίων, χρηματοδότησης και φορολογικών οφελών».

Τα έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οι αναλυτές της Deutsche Bank ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι το θετικό αποτέλεσμα προήλθε από την επενδυτική τράπεζα της UBS.

Η UBS ανέφερε επίσης ότι έχει επιτύχει επιπλέον εξοικονόμηση ακαθάριστου κόστους 0,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φτάνοντας περίπου το 45% των σωρευτικών ετήσιων φιλοδοξιών της για εξοικονόμηση ακαθάριστου κόστους.

Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την απορρόφηση της Credit Suisse από την UBS και ο Ermotti είπε τον Μάιο ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην τεχνολογική ενοποίηση των δύο τραπεζών θα μπορούσε να διαβρώσει την προγραμματισμένη εξοικονόμηση κόστους.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ελβετικές αρχές προχωρούν με σχέδια για αυστηρότερο τραπεζικό κανονισμό, καθώς επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθεί η κατάρρευση της Credit Suisse.

Η ελβετική κυβέρνηση παρουσίασε τον Απρίλιο μια σειρά από τις λεγόμενες προτάσεις "too big to fail", σκιαγραφώντας το πώς η UBS θα χρειαστεί να διακρατεί επιπλέον κεφάλαια για να αποτρέψει τις ατυχίες στο μέλλον.

Αν και ο Ελβετός υπουργός Οικονομικών πρότεινε το ποσό να είναι μεταξύ 15 και 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένει ασαφές πόσο ακριβώς θα είναι και η UBS έχει επισημάνει "σοβαρή" ανησυχία για τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Πηγή: skai.gr

