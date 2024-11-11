Ράλι καταγράφει το Bitcoin το οποίο σήμερα, Δευτέρα, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 82.500 δολάρια καταγράφοντας νέο υψηλό ρεκόρ καθώς επωφελείται από τις ελπίδες των traders ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ευνοήσει τα κρυπτονομίσματα όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Η τιμή του έχει υπερδιπλασιαστεί από τα περίπου 37.000 δολάρια που ήταν πριν από 12 μήνες.

Στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε το bitcoin «απάτη έναντι του δολαρίου», αλλά άλλαξε γνώμη για τα κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στις ΗΠΑ. Αυτό δημιούργησε μια προσδοκία χαλάρωσης των κανόνων για να διευκολύνει τους αποταμιευτές να επενδύσουν σε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα – αν και ο Τραμπ δεν έχει καθορίσει καμία πολιτική.

Οι τιμές έχουν επίσης αυξηθεί και για άλλα κρυπτονομίσματα όπως το ethereum και το dogecoin, ένα meme coin που στο παρελθόν είχε υποστηρίξει ο Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδιοκτήτης του X.

Ο Matt Simpson, ανώτερος αναλυτής αγοράς στο City Index, περιέγραψε τις κινήσεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων ως «αντλία Τραμπ», καθώς οι έμποροι στοιχηματίζουν ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος θα εγκαινιάσει μια περίοδο υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων.

Η τιμή του bitcoin ήταν κάτω από τα 70.000 δολάρια την ημέρα των εκλογών την περασμένη Τρίτη, αλλά έχει κερδίσει σχεδόν το ένα πέμπτο σε αξία από τότε.

Η άνοδος έχει προκαλέσει ένα κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των επενδυτών σε κρυπτονομίσματα. Το ενδιαφέρον γι' αυτά τείνει να αυξάνεται καθώς οι τιμές αυξάνονται. Τα δεδομένα του Google Trends έδειξαν ότι ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν στο διαδίκτυο «bitcoin» έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου, αν και παρέμεινε περίπου στο μισό από εκείνο της κορύφωσής του τον Μάιο του 2021, όταν οι τιμές εκτινάχθηκαν στα ύψη καθώς οι επενδυτικές τράπεζες άρχισαν να ενδιαφέρονται πριν αυτό πέσει και πάλι.

Το Bitcoin έχει κερδίσει περίπου 94% μέχρι στιγμής το 2024, βοηθούμενο από την ισχυρή ζήτηση για ειδικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια στις ΗΠΑ και τις μειώσεις των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

