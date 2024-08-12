Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,08%- 69,65 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καλύπτει και άλλο σημαντικό έδαφος από την πτώση της περασμένης Δευτέρας (-6,27%), κλείνοντας σε απόσταση αναπνοής από τις 1.400 μονάδες.

Η άνοδος των τιμών των μετοχών πραγματοποιήθηκε με χαμηλό τζίρο, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Jumbo και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.398,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,08%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.399, 97 μονάδες (+1,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 69,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.575.747 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,93%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,86%), της Jumbo (+2,86%), της Πειραιώς (-2,30%), της Τιτάν (+2,01%), της Εθνικής (+1,76%) και της Eurobank (+1,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,92%), της Elvalhalcor (-0,91%) και του ΔΑΑ (-0,67%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.676.762 και 4.512.007 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 17,63 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,96 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 34 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιντερτέκ +4,56% και Unibios +4,29%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -9,09% και Λεβεντέρης(π) -5,07%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,5000 +2,01%

ALPHA BANK: 1,5500 +0,58%

AEGEAN AIRLINES: 10,7300 +0,75%

VIOHALCO: 5,4500 +0,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,1800 +0,23%

ΔΑΑ: 7,4540 -0,67%

ΔΕΗ: 11,4900 +2,86%

COCA COLA HBC: 31,6400 +1,22%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8560 +0,22%

ΕΛΠΕ: 7,0700 +0,14%

ELVALHALCOR: 1,7400 -0,91%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5100 +1,76%

ΕΥΔΑΠ: 5,4700 +1,30%

EUROBANK: 2,0190 +1,53%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 21,8200 +1,21%

JUMBO: 22,3000 +2,86%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0200 +0,06%

ΟΛΠ: 25,5000 +0,39%

ΟΠΑΠ: 15,5300 -0,26%

ΟΤΕ: 14,5300 +0,83%

AUTOHELLAS: 11,2600 -1,92%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8300 +2,30%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7400 -0,56%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2100 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

