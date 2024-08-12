METLEN: Παρουσίαση στους Sunday Times

Παρουσίαση της METLEN (πρώην Mytilineos) και του επικεφαλής της εταιρίας Ευάγγελου Μυτιληναίου φιλοξένησε στη χθεσινή έκδοση η εφημερίδα Sunday Times, ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει, η κορυφαία προτεραιότητα του Μυτιληναίου είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Βρετανών, καθώς προσπαθεί να επιτύχει μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγές των τελευταίων ετών στην αγορά του Λονδίνου.

Στο δημοσίευμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η METLEN Energy & Metals, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας, είναι η μεγαλύτερη εγχώρια εταιρεία στην Ελλάδα και παράγει περίπου Euro6,35 δισ. (£5,44 δισ.) ετησίως, κυρίως από την κατασκευή ενεργειακών υποδομών, όπως ηλιακά και αιολικά πάρκα, και από την παραγωγή αλουμινίου. Η νέα αυτή εισαγωγή θα αποτελούσε επίσης ενίσχυση για τον FTSE, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει μείωση στην εισαγωγή νέων εταιρειών και έξοδο προς τις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο.

Η εταιρεία απασχολεί 6.500 άτομα σε 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μ Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Χιλής και του Καναδά. Η ενεργειακή της δραστηριότητα, που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα των εσόδων, περιλαμβάνει την κατασκευή υποθαλάσσιων ενεργειακών καλωδίων, ηλιακών πάρκων, αιολικών πάρκων και διασυνδέσεων δικτύου. Λειτουργεί επίσης μια εταιρεία εμπορίας ενέργειας. Το μεταλλευτικό τμήμα της METLEN είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς αλουμινίου και αλουμίνας στον κόσμο, με βωξίτης που εξορύσσεται στην Ελλάδα, και δραστηριοποιείται στην παραγωγή σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται σε ημιαγωγούς.

Η METLEN είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος λιανικής ενέργειας στην Ελλάδα, μετά την κρατική επιχείρηση, και τώρα θέλει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο Μυτιληναίος, 70 ετών, υπαινίσσεται ότι ίσως μια μέρα προσπαθήσει να διαταράξει την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Octopus Energy. «Ξέρουμε τη δουλειά. Έχουμε την τεχνογνωσία… Μπορούμε να το κάνουμε.»

Η εισαγωγή στον LSE θα απαιτήσει επίσης από τη METLEN να είναι άψογη απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς. Το 2018, ο Μυτιληναίος κατηγορήθηκε για διαφθορά με αφορμή ισχυρισμούς ότι η εταιρεία του πλήρωσε τις αρχές για να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο. Αθωώθηκε το επόμενο έτος και η υπόθεση απορρίφθηκε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποκαλύπτει ότι η METLEN συμμορφώνεται πλέον με το 80% του εταιρικού κώδικα του Ηνωμένου Βασιλείου: «Εάν είμαστε καλοί για τον εταιρικό κώδικα του Ηνωμένου Βασιλείου, είμαστε καλοί για κάθε εταιρικό κώδικα».

Η προγραμματισμένη εισαγωγή στο LSE, σύμφωνα με την οποία το 90% των μετοχών της METLEN θα διαπραγματεύονται στο Λονδίνο, ενώ το 10% θα παραμείνει στην Αθήνα, έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η αγορά έχει υποφέρει από την έλλειψη νέων εταιρικών εισαγωγών, ενώ αρκετές εταιρείες υψηλού προφίλ, πιο συγκεκριμένα η τεχνολογική εταιρεία του Cambridge, Arm, έχουν προτιμήσει να εισάγουν τις μετοχές τους στις ΗΠΑ αναζητώντας υψηλότερες αποτιμήσεις. Ωστόσο, ο Μυτιληναίος παραμένει πιστός στο Λονδίνο: «Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στην πιο ένδοξη φάση του, είναι ακόμα το LSE».

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνει και δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αναφέρει για τον κ. Μυτιληναίο: «Είναι πολύ απλός άνθρωπος — είναι εργατικός άνθρωπος. Δεν είναι εισοδηματίας. Παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει αυτόν τον γίγαντα, συμμετέχει καθημερινά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εμπνέει — δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού». Ενώ στο ερώτημα για ενδεχόμενη μεταφορά της έδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρι «Πρόκειται πλέον για μια διεθνή εταιρεία, ούτως ή άλλως. Έχει ήδη φύγει από τα ελληνικά σύνορα. Συνεπώς πρέπει να εισαχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά. Δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει την Ελλάδα,» λέει ο Στουρνάρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

