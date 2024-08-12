Δωρεάν επικοινωνία για τους συνδρομητές Κινητής Nova που πλήττονται λόγω πυρκαγιών στο Νομό Αττικής

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι βρίσκεται κοντά τους με δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας.

Προσφέρει από σήμερα στους συνδρομητές της στις πληγείσες περιοχές του νομού Αττικής 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και 250 GB δεδομένων.

H παροχή ισχύει από σήμερα 12/08/2024 έως και 27/08/2024 και αφορά συνδρομητές κινητής (συμβολαίου και καρτοκινητής), ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επίσης, η Nova αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τους κατοίκους που διαμένουν στις εν λόγω περιοχές.

Ενημερώνει επίσης ότι από την πρώτη στιγμή το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έθεσε υπό 24ωρη παρακολούθηση τις περιοχές για άμεση αποκατάσταση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Οι τεχνικοί της Nova σε αυτές τις περιοχές συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία επεμβαίνοντας, όπου είναι εφικτό, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι λειτουργίες των δικτύων.



