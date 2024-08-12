Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Στις 10:15 ώρα Ελλάδας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4%.

Οι μετοχές των εταιριών πετρελαίου και αερίου ενισχύθηκαν σχεδόν 1% καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για πέμπτη συνεδρίαση αφού περιορίστηκαν οι φόβοι για ύφεση τις ΗΠΑ ενώ η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή προσέφερε στήριξη στις τιμές του αργού.

Οι μετοχές των εταιριών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο σχεδόν 1%.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ καθώς και στα στοιχεία, μεταξύ άλλων, για την απασχόληση και το ΑΕΠ στην ευρωζώνη, που ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

