Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,64%- Στα 151,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά περιορίστηκαν σημαντικά τα υψηλά αρχικά τους κέρδη, όπως και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κατέγραφαν στον απόηχο της επικράτησης του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα με ράλι ξεκίνησαν οι συναλλαγές στη Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.408,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.424,79 μονάδες (+1,80%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 151,38 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.983.811 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+2,73%), της Coca Cola HBC (+2,42%), της Jumbo(+2,23%), της Πειραιώς (+2,05%), της Ελλάκτωρ (+1,71%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,45%), του ΟΠΑΠ (-1,18%), του ΟΤΕ (-1,10%) και της ΔΕΗ (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 9.886.338 και 9.214.320 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 36,76 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 28,20 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 34 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +13,33% και Ικτίνος +5,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -8,26% και Attica Bank -7,57%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:33,9000 +2,73%

ALPHA BANK: 1,4310 +1,17%

AEGEAN AIRLINES: 9,7900 -0,10%

VIOHALCO: 5,2800 +0,57%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4000 +1,52%

ΔΑΑ:7,8200 -0,84%

ΔΕΗ: 11,9200 -1,08%

COCA COLA HBC:33,8600 +2,42%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7840 +1,71%

ΕΛΠΕ: 6,8000 +0,74%

ELVALHALCOR: 1,7440 -1,25%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5900 +0,96%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +0,17%

EUROBANK: 1,9915 +1,09%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2900 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 19,5400 -0,20%

JUMBO: 24,7400 +2,23%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:32,2000+0,31%

ΟΛΠ:28,0000 -3,45%

ΟΠΑΠ: 15,1000 -1,18%

ΟΤΕ: 15,3000 -1,10%

AUTOHELLAS:11,1000 +1,28%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7300 +2,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +1,29%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,7200 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

