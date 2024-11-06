Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Πλειοψηφικό ποσοστό στα εκπαιδευτήρια Δούκα απέκτησε ο παγκοσμίου βεληνεκούς εκπαιδευτικός όμιλος Cognita Europe & US. Την είδηση αποκάλυψε σε Συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, Κωνσταντίνος Δούκας, ο οποίος θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα, διατηρώντας σημαντικό μετοχικό μερίδιο.

Germà Rigau, Κωνσταντίνος Δούκας και Jason Kasler Cognita Group M&A Director

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας,Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να προχωρήσει το deal με τον όμιλο Cognita διαδραμάτισε το γεγονός ότι μοιράζονται κοινές αξίες γύρω από τον τομέα της εκπαίδευσης και ότι αυτό ήταν που τον οδήγησε να συνάψει εν τέλει τη συμφωνία. «Είμαστε συνέταιροι και συνεργάτες και αυτό απεικονίζεται και στα έγγραφα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα Εκπαιδευτήρια Δούκας δοκιμάστηκαν τα χρόνια της κρίσης του 2010, με τον ίδιο να προσπαθεί να διατηρήσει τα δίδακτρα σε προσιτά επίπεδα ακόμη και για τη μεσαία τάξη. Προκειμένου, επομένως να εξελιχθούν τα Εκπαιδευτήρια Δούκας και να διατηρήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που θέλουν να προσφέρουν έπρεπε να ενταχθούν σε μεγαλύτερο όμιλο. Η συμφωνία με τον όμιλο Cognita θα δώσει τη δυνατότητα στα σχολεία Δούκα να αποκτήσουν πρόσβαση σε περαιτέρω εξοπλισμό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο κ. Δούκας, μάλιστα διαβεβαίωσε πως ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει κάποια αύξηση στα δίδακτρα που καταβάλλουν οι γονείς. Διευκρίνισε πάντως, ότι το ποσό καθορίζεται και από πολλούς παράγοντες παγκόσμιας κλίμακας, όπως είναι για παράδειγμα η τιμή της ενέργειας.

Ερωτηθείς αν αποτελεί πρόκληση, το πώς θα δεχτούν οι μαθητές και οι γονείς τις νέες μεθόδους εκπαίδευσης της Cognita, απάντησε θετικά, συμπλήρωσε όμως πως έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα της εκπαίδευσης που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν τα Εκπαιδευτήρια Δούκας εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε πως έλαβε αυτή την απόφαση έχοντας υπόψη ότι στόχος είναι οι αξίες και το όραμα της εκπαίδευσης και όχι τα χρήματα, κάτι το οποίο προτρέπει και τους μαθητές του να θέτουν ως σκοπό.

Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι «στόχος μας είναι να ξεπερνούμε τις προσδοκίες των μαθητών, καθώς και ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όπως έλεγε ο πατέρας μου».

Τα επόμενα βήματα της Cognita

Η Cognita, η οποία που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004 στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει επεκταθεί σε πολλές χώρες παγκοσμίως, με πιο πρόσφατες τις εξαγορές σχολείων, στο Κουβέιτ, την Ελβετία και το Άμπου Ντάμπι.

Germà Rigau

Όπως ανέφερε ο Germà Rigau, ο Managing Director, Continental Europe, της Cognita «Ψάχνουμε υψηλής ποιότητας ιδιωτικά σχολεία και η Ελλάδα είναι πολύ ελκυστική από κοινωνική, οικονομική και εκπαιδευτική άποψη». Και προσέθεσε ότι στα επόμενα βήματα της Cognita εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία και επέκτασης των Εκπαιδευτηρίων Δούκας, με την προσθήκη επιπλέον εγκαταστάσεων. Άλλωστε, έκλεισε, «κοιτούσαμε την αγορά 7 χρόνια προτού προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη συμφωνία».

Ποιος είναι ο εκπαιδευτικός όμιλος Cognita

H Cognita η οποία ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια και διαθέτει σήμερα περισσότερα από 100 σχολεία σε 17 χώρες, βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις αξίες και τα ιδανικά των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και κοινό στόχο την προσφορά ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

H Cognita δρα και αναπτύσσεται κάτω από την ομπρέλα του Ιδρύματος Jacobs, ενός εκ των κορυφαίων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στον κόσμο, με έδρα την Ελβετία, που ίδρυσε ο Klaus J. Jacobs. Το ίδρυμα υποστηρίζει την Παγκόσμια Παιδεία με έρευνες και μελέτες και αξιοποιεί τα στοιχεία που απορρέουν από αυτές για να διαμορφώσει αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας.

Τόσο το Ίδρυμα Jacobs όσο και η Cognita είναι αφοσιωμένοι στην κληρονομιά του Klaus J. Jacobs: την αξιοποίηση της οικονομικής τους ευρωστίας για να βοηθήσουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Και οι δύο ευθυγραμμίζονται στη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί μπορεί να ευδοκιμήσει μέσω μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης στη μάθηση και την ανάπτυξη.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα εξασφαλίζουν την απαραίτητη πρόσβαση, αλλά και ώθηση στους μαθητές τους να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και εφόδια στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας μαθησιακής και συνεργατικής κοινότητας, όπου οι τάξεις συνδέονται δυναμικά και η μάθηση δεν έχει όρια διαμορφώνοντας πολίτες του κόσμου με Ελληνική ταυτότητα.

Βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα που ενισχύουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη θα είναι διαθέσιμα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τι προσφέρει η συνεργασία με τη Cognita:

Για τους μαθητές: Πρωτοποριακά εργαλεία εκπαίδευσης, διεθνείς πιστοποιήσεις, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε ακαδημαϊκούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς αγώνες και διεθνή συνέδρια, σύνδεση με ένα παγκόσμιο δίκτυο αποφοίτων, κ.α.

Για τους εκπαιδευτικούς: Ανταλλαγή καλών πρακτικών, σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, διεθνή συνέδρια, εκπαιδεύσεις, πρόσβαση σε μια ανεξάντλητη πηγή εκπαιδευτικών εργαλείων, κ.α.

Για τους γονείς: Η συνεργασία με ένα υψηλής ποιότητας διεθνές δίκτυο σχολείων, προσφέρει ασφάλεια ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν άριστη εκπαίδευση διεθνών προδιαγραφών, με διευρυμένες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές, πρόσβαση σε εκπαιδευτικές καινοτομίες και εμπειρίες που καλλιεργούν μια παγκόσμια προοπτική και πολυπολιτισμικές δεξιότητες.

