Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,63% και 125,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων της Fed. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Lamda Development, της ΔΕΗ , της Μυτιληναίος και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.428,39 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,63%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 125,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.123.296 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,76%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,31%), της ΔΕΗ (+3,11%), της Μυτιληναίος (+1,87%) και του ΟΤΕ (+1,65%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohelass (-0,71%), Coca Cola HBC (-0,60%), του ΟΠΑΠ (-0,50%) και της Εθνικής (-0,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 6.897.063 και 4.082.804 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 26 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +13,97% και Ιατρικό +4,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού -8,13% και Frigoglass -8,02%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,9500 +1,38%

ALPHA BANK: 1,5920 +1,50%

AEGEAN AIRLINES: 10,7000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,6000 +1,45%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2800 -0,35%

ΔΑΑ:7,5900 -0,39%

ΔΕΗ: 11,6200 +3,11%

COCA COLA HBC:33,0000 -0,60%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9500 -0,31%

ΕΛΠΕ: 7,0050 -0,14%

ELVALHALCOR: 1,8440 +0,55%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2980 -0,49%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 +1,26%

EUROBANK: 1,9920 +1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4900 +3,31%

MOTOR OIL: 21,4200 +0,56%

JUMBO: 24,4400 +0,16%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8400 +1,87%

ΟΛΠ:27,0000 +0,93%

ΟΠΑΠ: 15,8200 -0,50%

ΟΤΕ: 15,4000 +1,65%

AUTOHELLAS:11,1200 -0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8200 +0,71%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9400 +1,30%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5200 +0,10%

