Χρηματιστήριο: Ανεπαίσθητη πτώση 0,01% - Στα 85,94 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.446,09 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 5,94 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.450, 42 μονάδες (+0,29%) και κατώτερη τιμή στις 1.444,48 μονάδες (-0,12%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.390.924 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,49%), της Autohellas (+2,32%), της Motor Oil (+2,03%) και της Lamda Development (+1,40%).Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,195), της Εθνικής (-1,08%) και της Πειραιώς (-0,92%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3.536.246 και 2.831.380 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 11,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 43 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +16,87% και Centric Συμμετοχών +7,08%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) -8,63% και Τρία 'Αλφα(κ) -6,27%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,000 -0,31%

ALPHA BANK: 1,5790 +0,19%

AEGEAN AIRLINES: 11,3000 +1,25%

VIOHALCO: 5,8000 -0,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6000 αμετάβλητη

ΔΑΑ:7,8980 +0,05%

ΔΕΗ: 11,7000 -0,34%

COCA COLA HBC:33,3600 -0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,2100 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,8600 -0,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8920 -1,08%

ΕΥΔΑΠ: 5,6600 +1,25%

EUROBANK: 2,0500 -0,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2300 +1,40%

MOTOR OIL: 22,1000 +2,03%

JUMBO: 23,1400 -0,26%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,5000 +0,17%

ΟΛΠ:27,6000 +1,66%

ΟΠΑΠ: 16,1000 -0,31%

ΟΤΕ: 14,9000 -1,19%

AUTOHELLAS:11,4800 +2,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9830 -0,92%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7000 +4,49%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2400 +0,52%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

