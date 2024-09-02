Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,05% στον τζίρο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.440 μονάδων και να «βλέπει» προς τα επίπεδα των 1.450 μονάδων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, του ΟΤΕ, της Πειραιώς και της Σαράντης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.446,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,05%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,08 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.807.156 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+3,26%), της Σαράντης (+3,02%), της Πειραιώς (+2,87%), του ΟΤΕ (+2,86%) και της Aegean Airlines (+2,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Αutohellas (-2,26%), της Motor Oil (-0,18%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.627.124 και 3.847.037 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 16,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 30 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: K;ekroc +9,29% και Λεβεντέρης(π) +6,67%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ -3,66% και Intercontinental International -3,33%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,1000 +1,26%

ALPHA BANK: 1,5760 +1,91%

AEGEAN AIRLINES: 11,1600 +2,20%

VIOHALCO: 5,8400 +0,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6000 +0,46%

ΔΑΑ:7,8940 -0,08%

ΔΕΗ: 11,7400 +1,03%

COCA COLA HBC:33,3800 +0,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 +0,48%

ΕΛΠΕ: 7,2100 +0,98%

ELVALHALCOR: 1,8700 +1,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9780 +1,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,5900 -0,18%

EUROBANK: 2,0640 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 +1,28%

MOTOR OIL: 21,6600 -0,18%

JUMBO: 23,2000 +1,40%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4400 +1,18%

ΟΛΠ:27, 1500 +0,56%

ΟΠΑΠ: 16,1500 +3,26%

ΟΤΕ: 15,0800 +2,86%

AUTOHELLAS:11,2200 -2,26%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0200 +2, 87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2400 +3,02%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,1400 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

