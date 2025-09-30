Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Σεπτέμβριο με άνοδο 0,62%, με την αγορά να συμπληρώνει 11 μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στη διάρκεια των 11 τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 47,12%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 38,41%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.034,22 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.019,82 μονάδες (-0,72%) και υψηλότερη τιμή στις 2.036,60 μονάδες (+0,11%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 368,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 149,82 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 80.649.698 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,15%), του ΔΑΑ (+2,87%), της Aktor (+2,01%) και της Alpha Bank (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,10%), της Elvalhalcor (-2,02%), της Aegean Airlines (-1,76%) και της Κύπρου (-1,47%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 37.993.469 και 23.329.084 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 124,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bankμε 83,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 70 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mevaco (+21,90%) και Τρία 'Αλφα (κ) (+6,87%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-10,57%) και Λεβεντέρης(π) (-9,84%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,6100 +2,01%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0600 -1,47%

METLEN:47,7000 -0,75%

OPTIMA:8,4400 -0,59%

ΤΙΤΑΝ: 34,8000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,6140 +1,52%

AEGEAN AIRLINES: 13,3800 -1,76%

VIOHALCO: 7,4500 -1,32%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,3400 -2,10%

ΔΑΑ:10,3800 +2,87%

ΔΕΗ: 14,0200 +0,86%

COCA COLA HBC:40,0600 -0,50%

ΕΛΠΕ: 8,4300 -1,06%

ELVALHALCOR: 2,9100 -2,02%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,3650 +0,53%

ΕΥΔΑΠ: 6,5500 -0,30%

EUROBANK: 3,2820 +0,21%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,7600 -0,26%

MOTOR OIL: 25,6600 -0,93%

JUMBO: 29,2200 +0,41%

ΟΛΠ:44,1500 +3,15%

ΟΠΑΠ: 19,8700 -0,40%

ΟΤΕ: 16,1200 -0,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2140 -0,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9600 +0,47%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

