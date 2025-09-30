Ρωσία: Απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για μεταπωλητές - Παράταση περιορισμών στη βενζίνη

Η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ για ορισμένες εταιρείες και επέκτεινε τους περιορισμούς στις πωλήσεις βενζίνης στο εξωτερικό, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα με drones διαταράσσουν τη λειτουργία των διυλιστηρίων της χώρας.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ, ναυτιλιακού καυσίμου και άλλων πετρελαιοειδών μόνο για μεταπωλητές, για εταιρείες, δηλαδή, που αγοράζουν ντίζελ εντός Ρωσίας και στη συνέχεια το εξάγουν, μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση στο κανάλι της στο Telegram. Παράλληλα, επέκτεινε την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης τόσο για παραγωγούς όσο και για μεταπωλητές έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλεξάντρ Νόβακ, είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα σχέδια περιορισμού των εξαγωγών καυσίμων.

Οι περιορισμοί αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μόσχα, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη ροή πετροδολαρίων στα ταμεία του Κρεμλίνου αλλά και τις προμήθειες καυσίμων στις πρώτες γραμμές. Τα διυλιστήρια έχουν γίνει βασικός στόχος των τελευταίων επιθέσεων, με αποτέλεσμα η δυναμικότητα επεξεργασίας αργού πετρελαίου να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 7% από τις αρχές Αυγούστου, όταν οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Αυτό έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την έλλειψη καυσίμων στην εσωτερική αγορά.

Οι απαγορεύσεις καυσίμων της Ρωσίας αναμένεται να έχουν περιορισμένη επίδραση στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών. Οι περισσότερες εξαγωγές ντίζελ από τη χώρα, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές παγκοσμίως, πραγματοποιούνται απευθείας από τους παραγωγούς, ενώ οι μεταπωλητές αντιστοιχούν περίπου στο 1,5% με 2% των εξαγωγών, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπόρων και αναλυτών.

Όσον αφορά τη βενζίνη, πριν από την επέκταση της απαγόρευσης του Αυγούστου ώστε να περιλαμβάνει και τους παραγωγούς, η Ρωσία συνήθιζε να εξάγει μόνο περίπου το 10% με 12% της παραγωγής της, ποσοστό που αντιστοιχούσε σε λιγότερο από 2% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου βενζίνης, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.



Πηγή: skai.gr

