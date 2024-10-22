Στα 369,442 δισ. ευρώ ανήλθε το β' τρίμηνο φέτος το δημόσιο χρέος από 369,346 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, με τα 266,289 δισ. ευρώ να είναι μακροπρόθεσμο χρέος.

Από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 30,292 δισ. ευρώ από 28,118 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2023. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ήταν 7,566 δισ. ευρώ από 7,114 δισ. ευρώ. Και οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 7,743 δισ. ευρώ από 7,191 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 27,568 δισ. ευρώ από 27,427 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο πέρυσι. Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 25,440 δισ. ευρώ από 25,502 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ήταν 6,122 δισ. ευρώ από 5,878 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 11,528 δισ. ευρώ από 11,374 δισ. ευρώ. Και οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 830 εκατ. ευρώ από 772 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.