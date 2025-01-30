Διαθέσιμο προς εγκατάσταση στα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα είναι από σήμερα λογισμικό παρακολούθησης και αποστολής δεδομένων από τα τοπικά συστήματα εισροών - εκροών των πλωτών μέσων διακίνησης ναυτιλιακού καυσίμου προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ. Η συλλογή των δεδομένων αυτών αναμένεται να προσφέρει σημαντική ώθηση στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1191/2024 των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστου Δήμα, Υφυπουργού Ανάπτυξης Άννας Μάνη, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη και Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπονται:

* Υπολογιστική Μονάδα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας, η οποία εγκαθίσταται υποχρεωτικά στα πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα.

* Λογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων, παρεχόμενο από την ΑΑΔΕ, το οποίο θα φέρει η μονάδα για:

συγκέντρωση δεδομένων εισροών-εκροών και συναγερμών

αποθήκευση και αποστολή των δεδομένων στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ.

* Διαλειτουργικότητα του λογισμικού με το τοπικό σύστημα μέτρησης εισροών-εκροών.

* Υποχρεώσεις Πλοιοκτητών & Διαχειριστών:

η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία της υπολογιστικής μονάδας πραγματοποιείται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή διαχειριστή.

τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε κατάλληλο μορφότυπο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ.

Εντός δύο (2) μηνών τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση του λογισμικού στην Υπολογιστική Μονάδα του πλωτού εφοδιαστικού-μεταφορικού μέσου.

Επισημαίνεται ότι

* έως 30/4, τα μετρητικά δεδομένα και οι συναγερμοί του τοπικού συστήματος εισροών-εκροών αποστέλλονται πιλοτικά στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ.

* από 1/5 και μετά, το σύστημα αποστολής των ανωτέρω δεδομένων τίθεται σε παραγωγική λειτουργία και επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας.

Οδηγίες για τον τρόπο διάθεσης και εγκατάστασης του λογισμικού είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες > Σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων > Δεξαμενές Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

Προϋπόθεση για τη διάθεση της εφαρμογής σε εγκαταστάτη είναι είτε η εγγραφή του στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είτε η εξουσιοδότησή του από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή που έχει ήδη απογραφεί σε αυτό.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fueltank@aade.gr.

