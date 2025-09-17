Χωρίς επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Κρήτη, μια από τις σημαντικότερες περιοχές της χώρας για την κτηνοτροφία, δεκάδες παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση.

Περίμεναν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να στηρίξουν τα κοπάδια τους και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Όμως το σκάνδαλο που ξέσπασε στον οργανισμό πάγωσε τις πληρωμές.

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, συνάντησε κτηνοτρόφους, πήγε στα βοσκοτόπια τους και άκουσε από τους ίδιους τι πραγματικά συμβαίνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.