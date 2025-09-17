Λογαριασμός
Μεγάλο το στεγαστικό πρόβλημα για τους μη μόνιμους στα Χανιά – Ο «Γολγοθάς» που πέρασε εκπαιδευτικός

Έλλειψη στέγης στα Χανιά ταλαιπωρεί φοιτητές, εκπαιδευτικούς και εποχικούς, με ενοίκια άνω των 800€ και περιστατικά ακόμα και ύπνου σε παραλίες

Μεγάλο το στεγαστικό πρόβλημα για τους μη μόνιμους στα Χανιά

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και εποχιακοί επαγγελματίες στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, αναζητώντας μια στέγη, όπου σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε για δείγμα.

Εκπαιδευτικοί, όπως καταγράφηκε σε σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, χρειάστηκε να κοιμηθούν σε παραλία ή ακόμα και να δεχτούν παρενόχληση, ενώ φοιτητές, όπως μας λένε στην κάμερα στης εκπομπής, για μικρό σπίτι 30 τ.μ μαζί με όλα τα υπόλοιπα έξοδα, το μηνιαίο κόστος ξεπερνά τα 800 ευρώ.

