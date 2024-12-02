«Η κυβέρνηση σύντομα θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για το τραπεζικό σύστημα, οι οποίες θα είναι ζυγισμένες». Αυτό δήλωσε απόψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο συζήτησης στο φόρουμ που διοργανώνει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος».

Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως είπε, θα λαμβάνουν υπόψη από τη μια πλευρά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τις ανάγκες της οικονομίας και από την άλλη την ανάγκη για υγιές τραπεζικό σύστημα. «Γιατί όταν δεν είχαμε υγιές σύστημα το πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Εμείς δεν λαϊκίζουμε, ούτε έχουμε εύκολες λύσεις για όλα όπως κάποιοι άλλοι», ανέφερε, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την πολιτική προμηθειών των τραπεζών, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «δεν έχουμε κλειστά τα μάτια για τους πολίτες που εκνευρίζονται με ορισμένες υπερβολές». Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο έχει ενθαρρύνει τις τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση των προμηθειών, αλλά έχει προχωρήσει και σε νομοθετική παρέμβαση για τη μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές χαμηλού ύψους. Επιπλέον, το 2025 θα επεκταθεί και θα γίνει υποχρεωτικό το σύστημα IRIS που εξασφαλίζει μηδενικές προμήθειες για τους καταναλωτές και πολύ χαμηλές για τις επιχειρήσεις.

Πέρα από το θέμα των προμηθειών, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «μας απασχολεί ο ανταγωνισμός, έχουμε κάνει βήματα με τη δυνατότητα σε μη τραπεζικά ιδρύματα να χορηγούν στεγαστικά και κάποιας μορφής επιχειρηματικά δάνεια», όπως και το θέμα της ρευστότητας ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη στεγαστική πίστη. «Η κυβέρνηση, υπογράμμισε, έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλει από τις τράπεζες και έχει τον τρόπο να το πετύχει».

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Θα υπάρξουν αλλαγές στη ρύθμιση για τη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων από σπίτια που επιστρέφουν από τις βραχυχρόνιες στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Όχι, όμως στην αντίστοιχη ρύθμιση για τα κενά ακίνητα, γιατί η επέκταση της περιμέτρου της θα ήταν άδικη και αντισυνταγματική.

Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση στη Γαλλία. Εμείς δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, ούτε κάνουμε τον δάσκαλο, αλλά, είτε μας αρέσει είτε όχι, όλοι κρινόμαστε από τις αγορές και τους επενδυτές. Εμείς κινούμαστε με βάση την εμπειρία μας, γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με δημοσιονομική σταθερότητα και φιλοεπενδυτική πολιτική.

Στο ζήτημα των έκτακτων εισφορών που επιβλήθηκαν σε εταιρείες ενέργειας, η Ελλάδα κινήθηκε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την κοινή λογική.

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις άμεσων φόρων. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποδίδει περισσότερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. «Έχουμε», κατέληξε, «σε έναν χρόνο 1,8 δισ. επιπλέον έσοδα με τα οποία ενισχύουμε τις κοινωνικές δαπάνες, τις δημόσιες επενδύσεις και μας επιτρέπουν επιπλέον να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώσεις φόρων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

