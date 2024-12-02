Δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα τεσσάρων ακόμη εταιρειών στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιοποίησε τα πρόστιμα στις επόμενες τέσσερις εταιρείες, που είχαν εντοπιστεί από τη λειτουργία του ψηφιακού εργαλείου εντοπισμού παραπλανητικών εκπτώσεων που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ακριβώς όπως είχε συμβεί και πριν την πρώτη ανακοίνωση των 5 εταιρειών την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τις εταιρείες:

-A.X.F. ΑΕ 400.000

-Pharmacy Discount 55.000

-Trade Status 55.000

-ToFarmakeioMou 100.000

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά εντοπίστηκαν 14 εταιρείες οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες προέβησαν σε παραπλανητικές εκπτώσεις. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9ι του Ν.2251/1994 επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.220.000 ευρώ. Στο άρθρο 13α προβλέπεται η δημοσίευση των συγκεκριμένων εταιρειών, εφόσον το πρόστιμο είναι άνω των 50.000 ευρώ.

Στις υπόλοιπες εταιρείες, εκκρεμεί η διαδικασία της γνωστοποίησης στις ίδιες και αμέσως μετά θα δημοσιευτούν τα στοιχεία τους. Σε δύο περιπτώσεις τα πρόστιμα είναι κάτω των 50.000 ευρώ, οπότε και δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους όπως ο Νόμος ορίζει.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται για την προστασία των καταναλωτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας, καταλήγει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.