Χατζηδάκης: Σημαντική η πρόοδος της βιομηχανίας από το 2019

«Τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται ο μύθος στην Ελλάδα ότι έχει δήθεν επέλθει πλήρης αποβιομηχάνιση, έχει σταματήσει κάθε παραγωγική διαδικασία και η Ελλάδα έχει γίνει αποκλειστικά μία οικονομία υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί πολύ σημαντική πρόοδος, θα έλεγα αναγέννηση της μεταποίησης και της βιομηχανίας».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στην 8η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, στο πλαίσιο της οποίας παρέθεσε τα σχετικά επίσημα στατιστικά στοιχεία: «Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η βιομηχανία έχει αυξήσει την συμμετοχή της στο ΑΕΠ από 12% το 2019 σε 13,8% το 2023. Ταυτόχρονα, και πάλι με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2023, σε σχέση με το 2019, είχαμε αύξηση των εργαζόμενων στη βιομηχανία άνω του 7%. Ενώ, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η αύξηση της παραγωγικότητας της μεταποίησης μεταξύ 2019 και 2023 έφτασε το 20,4%».

Παράλληλα οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 53% από το 2019, που η μεγαλύτερη αύξηση σε όλη την ΕΕ, οι εξαγωγές μας έχουν διπλασιαστεί μεταξύ 2008 και 2023 και έφτασαν τα 98 δισ. ευρώ ενώ την περίοδο 2020-2022 το μερίδιο των αγαθών στις εξαγωγές ξεπέρασε σημαντικά το αντίστοιχο μερίδιο των υπηρεσιών και το 2023 η αναλογία ήταν περίπου 50-50, (ενώ παλιότερα η αναλογία ήταν 2 προς 3). Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί το μερίδιο των εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών.

«Μπορεί να μην υπήρξε επανάσταση, αλλά η κατεύθυνση είναι θετική. Και πάντως δεν υπήρξε αποβιομηχάνιση», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Διαψεύδονται έτσι, όσοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα "δεν παράγει ούτε καρφίτσα"». «Αντίθετα, η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών είναι απόδειξη ότι το παραγωγικό μας μοντέλο σταδιακά διαφοροποιείται. Και βεβαίως συνδέεται τόσο με τους ρυθμούς ανάπτυξης που είναι πολλαπλάσιοι του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσο και με την πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας. Η πρόοδος είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που έκαναν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, αλλά και της οικονομικής πολιτικής που συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Αν δεν έχουμε θετικές εξελίξεις στην οικονομία, πώς έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας;» διερωτήθηκε.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ενεργειακό, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην πράσινη μετάβαση η οποία θα επιτρέψει στη χώρα, από εισαγωγέας να γίνει εξαγωγέας ενέργειας. «Αυτό είναι παράγοντας αισιοδοξίας για τη χώρα, για την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της, όχι μόνο με περιβαλλοντική αλλά και με οικονομική σημασία», τόνισε. «Χρειάζεται ωστόσο και μια ουσιώδης ευρωπαϊκή πολιτική, ιδίως στον τομέα των δικτύων, όπως σωστά επισημαίνει και η έκθεση Ντράγκι».

Παρουσιάζοντας τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό ο υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

-Στο νέο πλαίσιο κινήτρων για τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, την έρευνα και την καινοτομία, που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Όπως είπε, το νέο πλαίσιο θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά σε όλη την ΕΕ. «Γιατί πριν το υιοθετήσουμε είδαμε τι ισχύει στις άλλες χώρες της ΕΕ και προσπαθήσαμε να ανέβουμε αρκετά σκαλιά», είπε.

-Στη συνέχιση της προσπάθειας για πιο εύρωστο τραπεζικό σύστημα που θα παρέχει ρευστότητα στην αγορά, με ενίσχυση του 5ου πυλώνα, ένταση του ανταγωνισμού και επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» που θα οδηγήσει περιορισμό των «κόκκινων» δανείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Στα θέματα της κατάρτισης, σημειώνοντας ότι με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και κατά την περίοδο που ο ίδιος ήταν υπουργός Εργασίας, δόθηκε έμφαση στο skilling και στο reskilling σε σύγχρονες πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. «Μία σύγχρονη οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί την ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Γι'αυτό και ως κυβέρνηση έχουμε βάλει μπροστά προγράμματα κατάρτισης σε σύγχρονες δεξιότητες, από τα οποία θα έχουν συνολικά ωφεληθεί πάνω από 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι τα επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, με έμφαση σε ένα πιο διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα πιστοποίησης της κατάρτισης και με ενθάρρυνση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης την οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν πιο ζεστά», πρόσθεσε.

-Στη συνέχιση της μείωσης των φόρων. «Η κυβέρνηση, τόνισε, εξετάζει κάθε πρόταση, όπως και αυτές που έχει καταθέσει η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών», είπε. «Δεν θέλω να πω ότι έχουμε καταλήξει και να βγουν εσφαλμένες ειδήσεις, λέω ότι η περαιτέρω μείωση των φόρων είναι στο πνεύμα της κυβέρνησης γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα. Αλλά μετράμε κάθε φορά πριν προχωρήσουμε, ώστε να μη θέσουμε σε κίνδυνο το στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Και πρόσθεσε:

«Από το 2019 έχουμε μειώσει πάνω από 60 φόρους: Τον φόρο νομικών προσώπων από το 28% στο 22%, τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, τον φόρο στα μερίσματα, τον ΕΝΦΙΑ, τον εισαγωγικό συντελεστή στην κλίμακα για τα κατώτερα εισοδήματα. Μειώθηκαν επίσης έμμεσοι φόροι, ιδιαίτερα στις μεταφορές Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, είχε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων ως προς το ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της ΕΕ, από 42,8% το 2022 σε 40,7% το 2023. Και στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 12 νέες μειώσεις φόρων για το 2025. Και δεν σταματάμε εδώ. Διότι το μοντέλο μας συνδυάζει την ανάπτυξη με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έτσι, με χαμηλότερους φόρους έχουμε περισσότερα έσοδα. Είναι, κατέληξε, μια πολιτική που στέλνει και ένα μήνυμα δικαιοσύνης ιδιαίτερα για του νομοταγείς πολίτες, αλλά έχει σίγουρα και αναπτυξιακό πρόσημο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.