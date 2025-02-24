«Γίνονται συζητήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ για να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και να δοθεί ανακούφιση στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος πρόσθεσε ότι πρώτα θα εξεταστεί η πρακτική σε άλλες »χωρίς όμως να δημιουργήσουμε προβλήματα στους άλλους φορολογουμένους και στο σύστημα εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου "ΗΡΑΚΛΗΣ" ».

Για την κατάσταση της οικονομίας ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε «μπορούμε να υποσχεθούμε ανοδική πορεία αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε διακτινισμό».

Ειδικότερα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ο κ. Χατζηδάκης τόνισε παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο αρνητικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου που θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες πήραν ρίσκο, γίνονται προσπάθειες για την «ανακούφιση των δανειοληπτών».

«Ισχύει η δημόσια δήλωσή μου εδώ και 1,5 μήνα ότι θα υπάρξει παρέμβαση στους πρώτους μήνες του 2025, είπε.

Σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, του προϋπολογισμού και των εισοδημάτων ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από 650 σε 830 ευρώ, έγιναν 72 μειώσεις φόρων, αυξήθηκαν οι καταθέσεις στα 202 δισ. ευρώ από 143 δισ. το 2019 και το 56% της αύξησης προήλθε από τα νοικοκυριά.

Για το δυστύχημα στα Τέμπη

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως βεβαίως και πρόκειται για μια τραγωδία και πρέπει να υπάρξει κάθαρση. «Δεν χαρίζουμε σε κανέναν το μονοπώλιο της συμπόνοιας, είμαστε εξίσου Έλληνες και άνθρωποι. Όμως αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τραγωδία για μικροκομματικά οφέλη δεν νοιάζονται για τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά για τις ψήφους. Και αυτό αποτελεί προσβολή στη μνήμη των θυμάτων», τόνισε

«Υπάρχουν, πρόσθεσε, αυτοί που θέλουν να πέσει φως στην υπόθεση των Τεμπών και εκείνοι που τους νοιάζει να πέσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν εκείνοι που είναι ευαισθητοποιημένοι για την ανθρώπινη τραγωδία, όπως έγινε και με το Μάτι και τη Μάνδρα. Και υπάρχει από ορισμένες πλευρές στην αντιπολίτευση μια τάση εκμετάλλευσης του πόνου, όχι μόνο των συγγενών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι έχει εφευρεθεί αυτό που λέγεται συγκάλυψη. «Είναι προφανές ότι με τόσες δεκάδες δικηγόρους και όλα τα μέσα ενημέρωσης πάνω από την υπόθεση, ακόμη και να ήθελε κανείς να συγκαλύψει, είναι αδύνατο. Εκείνος που χάνει από την όποια καθυστέρηση θεωρείται ότι υπάρχει στη διεξαγωγή της δίκης - που πάντως είναι πολύ μικρότερη από τη δίκη για το Μάτι και τη δίκη της Χρυσής Αυγής - είναι η ίδια η κυβέρνηση. Διότι αυτό δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να αναπτύσσει την δική του θεωρία συνωμοσίας για το μπάζωμα, το ξυλόλιο και δεν ξέρω τι άλλο. Η κυβέρνηση ανθρώπινα θέλει να ξεκαθαριστεί η υπόθεση το συντομότερο, αλλά και πολιτικά έχει κάθε λόγο να πέσει φως και να υπάρξει κάθαρση».

