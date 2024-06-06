Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Δεν θα χαριστούμε σε πέντε τύπους που παρανομούν στις παραλίες

«Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ΣΚΑΙ 100,3 με αφορμή τις 19 παράνομες μεταλλικές κατασκευές και ξαπλώστρες που εντόπισαν τα αρμόδια κλιμάκια μέσα στη θάλασσα καθώς σε επιτόπιο έλεγχο στην Αγία Μαρίνα της Ρόδου.

Όπως τόνισε ο υπουργός αμέσως μετέβη στο σημείο η κτηματική υπηρεσία και ξεκαθάρισε, δεν παίζουμε με αυτά, δε θα χαριστούμε σε πέντε τύπους που παρανομούν στις παραλίες. Έχουμε εκλεγεί για να αλλάξουμε την Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να δοθεί ξανά το ΕΚΑΣ ο κ Χατζηδάκης εξήγησε ότι η χώρα μας έχει κάθε χρόνο δαπάνες 70 δισ. ευρώ και τα 30 πάνε στις συντάξεις. Όπως είπε από αυτά περίπου τα μισά προέρχονται από τις εισφορές και τα άλλα από τους φορολογουμένους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ό,τι παραπάνω δώσουμε, θα βρεθεί από τους φορολογούμενους...

Αναφερόμενος στους ελευθέρους επαγγελματίες, είπε ότι επί χρόνια το 55% δήλωνε ότι «έβγαζαν λιγότερα από τους εργαζόμενους τους και μάλιστα από αυτούς που έπαιρναν τον κατώτατα μισθό και αυτό δεν το λες και πολύ κοινωνικά δίκαιο».

Οπως εξήγησε «κάναμε μια ήπια παρέμβασή ώστε να πληρώνουν περισσότερο από τον μέσο εργαζόμενο. Δεν είναι ευχάριστο, είναι όμως κοινωνικά δίκαιο».

Σημείωσε ότι μόλις το 0,1% όσων έχουν οριστικοποιήσει τις δηλώσεις τους έχουν προχωρήσει σε αμφισβήτησή του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, εξηγώντας ότι για να αμφισβητήσεις κάτι πρέπει να έχεις αποδείξεις.

Στους ελέγχους της η ΑΑΔΕ, ανέφερε, βρίσκει μεγάλα ποσοστά συμμόρφωσης αναφέροντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών που εμφανίζουν τα POS μονό στους ελέγχους της εφορίας και όχι στους πολίτες.

Τόνισε πάντως ότι «προσπαθούμε να δυσκολέψουμε τη ζωή των φοροφυγάδων»

Σχετικά με την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, ο υπουργός ανέφερε ότι όσο γίνονται αυξήσεις στις συντάξεις τόσο ροκανίζεται η προσωπική διαφορά.

Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι για τη στήριξη των ανθρώπων αυτών θα δίνεται ένα έκτακτο βοήθημα όσο το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και ήδη έχει δοθεί δύο φορές.

Για φέτος είπε «είναι νωρίς να πούμε αν θα δοθεί λέγοντας προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί για αυτό δεν είμαστε ανοιχτοχέρηδες».

