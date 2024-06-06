Το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια έδωσε στις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τέσσερις συστημικές, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσαν ανακοινώσεις με αφορμή την έγκριση από την ΕΚΤ όπου αναφέρουν τα ποσά που θα διανείμουν σε μέρισμα. Υπενθυμίζεται πως τα τέσσερα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας, ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ για το 2023, τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα υψηλά επιτόκια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

Alpha Bank - Μέρισμα 122 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2023

Ποσό ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη του 2023 θα διανείμει στους μετόχους της η Alpha Bank. Το ποσό ισοδυναμεί με διανομή του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό 0,026 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για τη διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Alpha Bank σημειώνει πως η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το πρώτο τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

Ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της Τράπεζάς μας να ανταμείβει τους Μετόχους της. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων συνιστά την επισφράγιση της πλήρους επιστροφής της Τράπεζας στην κανονικότητα, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, απαιτήθηκε σκληρή δουλειά, γενναίες και δύσκολες αποφάσεις, η δέσμευση όλων των εργαζομένων μας και, φυσικά, η σταθερή υποστήριξη των Μετόχων. Είμαι βέβαιος ότι, με προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις διανομές μερισμάτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό μας σχέδιο».

Εθνική Τράπεζα: 322 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διανομή μερίσματος σε μετρητά μετά από πολυετή απαγόρευση σε επίπεδο συστημικών τραπεζών.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) για τη διανομή μερίσματος

Συνολικό μέρισμα, σε μετρητά, ύψους €332 εκατ., ή €0,36 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό (“payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023 θα δώσει στους μετόχους της η Εθνική Τράπεζα.

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας.

Σημειώνεται πως η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Eurobank: Ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 5.6.2024 για να καταβάλει μέρισμα σε

Συνολικό ποσό ύψους 342 εκατ.ευρώ, ή 0,0933 ερώ ανά μετοχή θα λάβουν οι μέτοχοι της Eurobank. Σημειώνεται πως το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ευρωστία και το καλά διαφοροποιημένο λειτουργικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε από τη Eurobank, στα πλαίσια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital Ratio), προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 16.4% κατά την 31 Μαρτίου 2024, σημαντικά υψηλότερος των εποπτικών απαιτήσεων.

Η τελική διανομή του μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 23.7.2024.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 79 εκατ. ευρώ το συνολικό μέρισμα

Η Piraeus Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο 2024, έλαβε την απαραίτητη έγκριση

Σε διανομή ποσού €79 εκατ., σε μετρητά, θα προχωρήσει προς τους μετόχους της η Τράπεζα Πειραιώς. Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024.

