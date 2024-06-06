Εθνική Τράπεζα: Διανέμει μερίσμα ύψους 332 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διανομή μερίσματος σε μετρητά μετά από πολυετή απαγόρευση σε επίπεδο συστημικών τραπεζών.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ., ή €0,36 ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό (“payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023.

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας.

Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.