Στο στάδιο της υλοποίησης περνά το σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ με την ομαδοποίηση και τη δημιουργία εταιρειών συμμετοχών, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν ιδιώτες επενδυτές. Παράλληλα, προχωρά κατά προτεραιότητα η αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων ώστε -όπως επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης- να περάσουμε γρήγορα από τη θεωρία στην πράξη.

«Η ΕΤΑΔ είναι για μένα ότι ήταν παλιότερα η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, ο ΕΦΚΑ. Είναι μια εταιρεία με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε με έναν καινούργιο τρόπο», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο 25ο συνέδριο real estate Prodexpo.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή project management office και επελέγη η εταιρεία McKinsey που θα συντονίσει το έργο που αφορά στη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και αποτίμηση 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ. Αναμένεται πως 6.000 ακίνητα θα αποτιμηθούν, ενώ στο τέλος έως 1.000 από αυτά θα μπουν σε άμεσο πλάνο ωρίμανσης και αξιοποίησης. «Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα γίνουν 1.000 διαφορετικοί διαγωνισμοί; Δεν θα τελειώναμε στον αιώνα τον άπαντα. Γι' αυτό εφαρμόζουμε μια νέα διαδικασία. Τα ακίνητα, ύστερα από μελέτες, θα ομαδοποιηθούν και θα ενταχθούν σε εταιρείες συμμετοχών, holding companies, που θα δημιουργηθούν. Ακολούθως θα μπουν σε διαδικασία παραχώρησης οι holding companies, αντί για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Στις εταιρείες αυτές το Δημόσιο μπορεί να κρατήσει μειοψηφική συμμετοχή και οι ιδιώτες θα αναλάβουν την αξιοποίηση των ακινήτων», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Παράλληλα προχωρούν κατά προτεραιότητα στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποθέσεις που εκκρεμούν για πολύ καιρό. Για παράδειγμα:

Βρισκόμαστε σε διαδικασία συμβολαιοποίησης σε 10 συνολικά διαγωνισμούς που αφορούν κυρίως «Ξενία» και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Το κυβερνείο της Θεσσαλονίκης προχωρά με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στο Υπερταμείο, την ΕΤΑΔ και τη Βουλή.

Για το Αχίλλειο στην Κέρκυρα υπάρχει συνεργασία με τα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ θα έχει λόγο και η μονάδα ωρίμανσης του Υπερταμείου ώστε να προχωρήσει γρηγορότερα. Αντίστοιχη διαδικασία θα εφαρμοστεί για τα σπήλαια του Διρού.

Για το Ταε Κβον Ντο, αφού ο προηγούμενος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, «μας ενδιαφέρει», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Χαρδαλιά, να δημιουργηθεί ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο χρειάζεται η Αθήνα».

Επίσης προχωρά από το Υπερταμείο ο διαγωνισμός για την παραχώρηση 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων στο πρότυπο της επιτυχημένης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που προηγήθηκε, που αποτελεί, όπως σημείωσε, βήμα μπροστά για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Ξεχωριστά προχώρησε ο διαγωνισμός και κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενώ προχωρά επίσης η ανάπλαση της ΔΕΘ με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μέσω της οποίας θα υπάρξει αναζωογόνηση της έκθεσης αλλά και ανάπλαση συνολικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στεγαστική πολιτική, ο υπουργός αναφέρθηκε στα προγράμματα «Σπίτι μου 2» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι Μου» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επίσης στο αφορολόγητο που θεσπίστηκε φέτος για τα κενά ακίνητα που θα μισθωθούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, προχωρούν προγράμματα κοινωνικής κατοικίας σε αδρανή κρατικά ακίνητα όπως είναι η περίπτωση της ΧΡΩΠΕΙ, το εργοστάσιο Ανατόλια στη Νέα Ιωνία και ακίνητα της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα. «Θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των υψηλών τιμών», σημείωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, το 2023 οι καθαρές εισπράξεις για αγορά ακινήτων από το εξωτερικό έφθασαν τα 2 δισ. ευρώ, έναντι 1,5 δισ. το 2019. «Η Golden Visa ασφαλώς συνέβαλε, αλλά είναι υπερβολή ότι λόγω της Golden Visa συνέβη κάποια κοσμογονία», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Το μερίδιο των επενδύσεων σε ακίνητα στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ. Συνεπώς δεν πρέπει να ενοχοποιούμε τις επενδύσεις σε ακίνητα, πολύ περισσότερο που, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επενδυτικό κενό».

«Στηρίζουμε», κατέληξε, «τον κλάδο των ακινήτων όσο περισσότερο μπορούμε με την αναγκαία ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, των επενδυτών που προφανώς είναι δύναμη ανάπτυξης για την Ελλάδα και των ενοικιαστών γιατί η πολιτική μας έχει κοινωνική διάσταση».

