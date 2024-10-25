Δήμας: Η Ελλάδα από την κρίση στην οικονομική αξιοπιστία

Στην ομιλία του ανέλυσε τη θετική πορεία και τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους στόχους, τις προκλήσεις και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των αποδοχών και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Δήμας παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, από τα χρόνια της κρίσης και των capital controls, μέχρι την περίοδο της οικονομικής προόδου, των ρεκόρ στις επενδύσεις και στη μείωση του δημοσίου χρέους, και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές.

Παρέθεσε επίσης επίσημα στοιχεία με προβλέψεις για την περαιτέρω και ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους, με την ταυτόχρονη αύξηση των μισθών, της απασχόλησης, του ΑΕΠ και των επενδύσεων. Σημείωσε μάλιστα πως: «η Ελλάδα του 2024 είναι σε όλα τα επίπεδα μια καλύτερη χώρα από εκείνη του 2019. Είναι φιλικότερη στις επενδύσεις, πιο ψηφιακή, με περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη ανεργία και χαμηλότερους φόρους».

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας σε μια τεταμένη περίοδο για την ανθρωπότητα και τόνισε πως «οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών».

Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των δεσμών των Ελλήνων της διασποράς και των Ομογενών με την πατρίδα μας, τονίζοντας πως για την παρούσα κυβέρνηση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και πράξαμε το αυτονόητο με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς/επενδυτικούς φορείς των

ΗΠΑ, αλλά και με Έλληνες ομογενείς και έδωσε συνεντεύξεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελληνικής ομογένειας.

