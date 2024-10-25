Ο συνδυασμός ψηφιακής καινοτομίας, πελατοκεντρικής προσέγγισης και επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι η απάντηση των τραπεζών στις προκλήσεις που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο ανταγωνισμός των fintechs, επισήμανε ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, General Manager, Head of Large Corporate & Wholesale Products της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο Sibos 2024.

O κ. Βλαχόπουλος συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Corporate client strategy for banks: Remaining relevant in a modern landscape», στο πλαίσιο του Sibos που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του χρηματοοικονομικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως τόνισε ο κ. Βλαχόπουλος, μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι η ανάγκη να ανταποκριθούν στη νέα ψηφιακή εποχή, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και να προσαρμοστούν γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις. Καθώς οι πελάτες αναζητούν πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι fintechs, με την ευελιξία και την καινοτομία τους, φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά από τις τράπεζες.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, η πραγματική πρόκληση δεν προέρχεται από τις fintechs, αλλά από τις τεχνολογίες που αυτές αξιοποιούν. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ωθούν τις τράπεζες να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο και τη στρατηγική τους, να διαφοροποιήσουν τον τρόπο που εκτελούν τις εργασίες τους και να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα που να ικανοποιούν τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών τους.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα οι τράπεζες πρέπει να υιοθετήσουν μια στρατηγική που βασίζεται στην ψηφιακή καινοτομία, την πελατοκεντρική προσέγγιση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Ο κ. Βλαχόπουλος τόνισε δε, ότι είναι απαραίτητο οι τράπεζες να καλλιεργήσουν μία κουλτούρα καινοτομίας και συνεχούς μάθησης, καθώς με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν όχι μόνο να ενισχύσουν την κερδοφορία τους αλλά και να αποτελέσουν και πάλι τον πιο ελκυστικό κλάδο για στελεχιακό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες.

Το SIBOS πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τη SWIFT και φέρνει σε επαφή τράπεζες, παρόχους τεχνολογίας και εταιρείες FinTech από όλον τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές στην ψηφιακή εποχή, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, του Trade Finance, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και των βιώσιμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Φέτος, στο φόρουμ συμμετέχουν πάνω από 10.000 στελέχη από περισσότερες από 150 χώρες, ενώ στον εκθεσιακό χώρο έχουν παρουσία 133 χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και οικονομικοί φορείς και οργανισμοί.

