Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σε πόσες δόσεις θα αποπληρωθούν – Ποια θα «κουρευτούν»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στην «τελική ευθεία» μπαίνει το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, το οποίο έχει εγκλωβίσει χιλιάδες οικογένειες σε ένα βασανιστικό κύκλο επιβαρύνσεων με δυσβάσταχτους τόκους: Στο «στρατηγείο» της οδού Νίκης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, υπό τη Θεώνη Αλαμπάση, διαμορφώνεται η «φόρμουλα» εκείνη που θα επιτρέψει στους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου να…

«ανασάνουν».

Η όποια λύση δοθεί είναι ξεκάθαρο πως θα κινείται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, θα λαμβάνει υπόψη της την σχετική «νομική πραγματικότητα» όπως διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τις εν λόγω υποθέσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερον, θα διασφαλίζει πως το τραπεζικό σύστημα δεν θα έρθει αντιμέτωπο με… αναταράξεις και

τρίτον, θα είναι βιώσιμη για τους δανειολήπτες.

Πότε «κλείνει» το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η προσπάθεια που γίνεται είναι να «κλείσει» οριστικά το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, δεν

αποκλείεται όμως να «τραβήξει» λίγο παραπάνω.

Επί της ουσίας στο «τραπέζι» έχει πέσει ρύθμιση στα πρότυπα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, η οποία θα επιτρέψει την εξόφληση των δυσθεώρητων ποσών τόκων που βαρύνουν τους δανειολήπτες.

Αυτή προβλέπει αποπληρωμή των χρεών σε πολλές δόσεις -με τον αριθμό τους να κυμαίνεται ανάμεσα στις 220 με 440- και θα συνοδεύεται από πρόβλεψη για «κούρεμα».

Η πρόταση που θα κατατεθεί θα λαμβάνει υπόψη και την δυνατότητα κάθε δανειολήπτη να αποπληρώσει τις οφειλές του.

Η «απόπειρα» να ενταχθούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο απευθείας στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν κατέστη εφικτή, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό δεν μπορεί να γίνει ελέω εισοδηματικών κριτηρίων. Έτσι, αναζητείται η κατάλληλη «φόρμουλα» που θα παρακάμπτει αυτό το «εμπόδιο».

Η «συνταγή» που θα υιοθετηθεί για τους δανειολήπτες

Η εκτίμηση είναι πως η πρόταση της Κυβέρνησης αφορά 50.000 με 60.000 δανειολήπτες. Όσοι έχουν αποπληρώσει τα δάνειά τους ή έχουν αποδεχθεί κάποια ρύθμιση θα μείνουν και εκτός της όποιας «συνταγής» τελικά υιοθετηθεί.

Βάσει των σχεδιασμών, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα δεχθούν «κούρεμα» ανάλογο της αύξησης που έχει επιφέρει η αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου από τη στιγμή χορήγησης του δανείου έως και σήμερα.

Την περίοδο 2006-2008, οπότε και χορηγήθηκε στην χώρα μας ο μεγάλος όγκος αυτού του τύπου δανείων, 1 ευρώ αντιστοιχούσε σε περίπου 1,60-1,65 ελβετικά φράγκα, ενώ σήμερα ανταλλάσσεται έναντι 0,94 (μείωση περίπου 70%).

Η αλλαγή της ισοτιμίας επήλθε μετά την απόφαση της ελβετικής κεντρικής τράπεζας να άρει to 2015 τη σταθερή ισοτιμία έναντι του ευρώ (την οποία θέσπισε το 2011, με 1 ευρώ να αντιστοιχεί σε 1,20 ελβετικά φράγκα).

Πώς «παγιδεύτηκαν» όσοι δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο

Τι συνέβη ακριβώς και «παγιδεύτηκαν» όσοι δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο; Όπως προαναφέρθηκε, κατά την περίοδο των ετών 2006-2008 που οι περισσότεροι μπήκαν στον «πειρασμό» να λάβουν τα συγκεκριμένου τύπου δάνεια, η ισοτιμία των δύο νομισμάτων ανερχόταν στο 1,6, δηλαδή με 1 ευρώ αγόραζες 1,6 ελβετικά φράγκα.

Η ισοτιμία αυτή όμως το 2009 άρχισε να πέφτει και να ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία, μέχρι και το 2011, οπότε σταθεροποιήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στο 1,20.

Εντούτοις από 15.1.2015 η ισοτιμία «ξεκλείδωσε» εκ νέου με αποτέλεσμα σήμερα να διαμορφώνεται σχεδόν στο 1 προς 1.

Όσο λοιπόν, το ευρώ υποτιμούνταν έναντι του ελβετικού φράγκου τόσα περισσότερα ευρώ χρειαζόταν μηνιαία ο δανειολήπτης για να αγοράζει τα ελβετικά φράγκα της κάθε μηνιαίας δόσης.

Ταυτόχρονα αυξάνεται και η συνολική οφειλή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου, διότι παρότι αυτό μειώνεται με τις καταβολές των δόσεων αντίστοιχα το ποσό αυτό όπως αντιστοιχεί σε ευρώ αυξάνεται.

Για παράδειγμα, ένα δάνειο 150.000 ελβετικών φράγκων το έτος 2007 αντιστοιχούσε σε 93.750 ευρώ με την ισοτιμία των δύο νομισμάτων τότε στο 1,6. Το ίδιο δάνειο σήμερα αντιστοιχεί σε 150.000 ευρώ, καθώς η ισοτιμία των δύο νομισμάτων ανέρχεται σε 1 προς 1.

Η συγκεκριμένη συνθήκη είχε ως συνέπεια οι οφειλές όσων είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο να αυξάνονται διαρκώς, ενώ πολλοί από τους δανειολήπτες έφτασαν να χρωστούν 70% περισσότερο από το αρχικό κεφάλαιο του δανείου.



Πηγή: skai.gr

