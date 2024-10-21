Έλλειμμα ύψους 173,5 εκατ. ευρώ εις βάρος της χώρας μας καταγράφηκε τον Αύγουστο εφέτος στο εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 180,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 223,5 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 7,5 εκατ. ευρώ.

Αρνητικό το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας στο 8μηνο

Το 8μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.019,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 47% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 1.922,7 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 58,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 66,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 960,9 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Θετικό το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 29,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 24,2 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 116,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,8% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 78,1 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 86,2 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Το 8μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 250,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 180,5 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 902,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 98,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 455,5 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 651,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

