Έλλειμμα ύψους 173,5 εκατ. ευρώ εις βάρος της χώρας μας καταγράφηκε τον Αύγουστο εφέτος στο εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 180,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 223,5 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 7,5 εκατ. ευρώ.
Αρνητικό το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας στο 8μηνο
Το 8μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.019,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 47% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 1.922,7 εκατ. ευρώ.
Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 58,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 66,7 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 960,9 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).
Θετικό το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 29,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 24,2 εκατ. ευρώ.
Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 116,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,8% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 που ήταν 78,1 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 86,2 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).
Το 8μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 250,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 180,5 εκατ. ευρώ.
Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 902,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 98,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023 που ήταν 455,5 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 651,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.