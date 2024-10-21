ΤτΕ: «Σημάδια κόπωσης» εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο

«Σημάδια κόπωσης» εμφανίζουν τα έσοδα από τον τουρισμό. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι τον Αύγουστο οι εισπράξεις από τον τουρισμό κατέγραψαν μείωση κατά 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου οι εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι αφίξεις τουριστών στο οκτάμηνο εμφάνισαν αύξηση κατά 9,9%.

Όσον αφορά τις γενικότερες εξελίξεις στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας, στο οκτάμηνο καταγράφεται αύξηση του ελλείμματος κατά 989,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα να ανέλθει στα 7,3 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της αύξησης των εισαγωγών και της ταυτόχρονης μείωσης των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,4% ( 4,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,9% (2,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 1,9%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 3,6% ( 4,7% και 3,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε λόγω της βελτίωσης πρωτίστως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών και σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, διευρύνθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 7,9 δισεκ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 1,4 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 2,7 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην άνοδο κατά 4,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 6,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 1,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

