Πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3% του ΑΕΠ και συνολικό (δημοσιονομικό) έλλειμμα που αγγίζει το μηδέν πέτυχε η Ελλάδα το 2024, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες στην ιδρυτική εκδήλωση του think tank Synergia που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Υπογράμμισε ακόμη ότι τα επιπλέον έσοδα – όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια – θα επιστρέψουν στην κοινωνία με νέες μειώσεις άμεσων φόρων που θα ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά ενώ τόνισε ότι στο εξής θα δοθεί περαιτέρω έμφαση στη μικροοικονομική πολιτική.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2024, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παρέμεινε στον δρόμο της δημοσιονομικής σύνεσης. «Πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα πάνω και από αυτό που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2025, κοντά στο 3% του ΑΕΠ. Που σημαίνει έλλειμμα το οποίο αγγίζει το μηδέν. Αυτό στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε καιρούς αστάθειας, όπως είναι οι καιροί που ζούμε τώρα, ότι η Ελλάδα μπορεί να αντέξει και σε ισχυρούς ανέμους αν προκύψουν. Για αυτό εργαζόμαστε. Διότι η δουλειά του καλού νοικοκύρη είναι να σκέφτεται το αρνητικό σενάριο και όχι να παίρνει αλόγιστα ρίσκα. Ιδιαίτερα μετά από αυτά που μεσολάβησαν την περασμένη δεκαετία», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα του 2024 – που θα πιστοποιηθούν τις αρχές του τρέχοντος έτους - οφείλονται μεταξύ άλλων στα επιπλέον έσοδα που προέρχονται από τη μείωση της φοροδιαφυγής, τα οποία αγγίζουν πλέον τα 2 δισ. ευρώ, επίδοση που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο μετά τη μεταπολίτευση αλλά και από την υψηλότερη – σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού – ανάπτυξη της οικονομίας.

«Ό,τι περισσότερο μπορούμε και επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, επιστρέφει στην κοινωνία. Ήδη έχουμε μειώσει περισσότερους από 70 φόρους, ενώ αυξήσαμε τις δημόσιες επενδύσεις για δράσεις ανάπτυξης και συνοχής. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν έχει μόνο οικονομικό πρόσημο αλλά και ένα πρόσημο ενίσχυσης των κοινωνικών πολιτικών», υπογράμμισε ο υπουργός. Ενώ αναφερόμενος στον προγραμματισμό του 2025 ανέφερε:

«Αυτή η χρονιά θα είναι χρονιά με σημαντικές περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη. Αν δεν υπάρξει μια απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη διεθνής κρίση, η συνέχιση της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (με τα ψηφιακά δελτία αποστολής και τιμολόγια, τα POS, κλπ.) θα μας επιτρέψει να μειώσουμε άμεσους φόρους. Επιμένουμε στους άμεσους φόρους γιατί θεωρούμε ότι οι μειώσεις σε αυτούς δεν ενθυλακώνονται από κάποιους ενδιάμεσους, όπως συμβαίνει με τους έμμεσους, αλλά πηγαίνουν κατευθείαν στην τσέπη των φορολογουμένων».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε εξάλλου ότι έχοντας πετύχει τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, η προσπάθεια της κυβέρνησης θα στραφεί από τη μακροοικονομική στη μικροοικονομική πολιτική. «Θα δώσουμε ακόμα περισσότερη σημασία σε θέματα όπως η προσέλκυση και διευκόλυνση των επενδύσεων, η ενθάρρυνση των εξαγωγών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Προκειμένου να επιταχύνουμε όσο περισσότερο γίνεται τον βηματισμό μας και να λάβουμε όλες τις πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν την ελληνική οικονομία».

«Δεν είμαστε θαυματοποιοί και καμία οικονομία δεν βρίσκεται σε προστατευτική γυάλα», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Αν τα πράγματα εξελιχθούν κανονικά και ίσως και λίγο χειρότερα από κανονικά, καθώς είμαστε πάντοτε συντηρητικοί στις προβλέψεις μας, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω αυξήσεις αποδοχών και μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό το φθινόπωρο στη ΔΕΘ».

«Η Synergia δεν είναι κλειστό κλαμπ ή απολιτίκ πρωτοβουλία. Είναι μια μαζική συλλογικότητα, χωρίς πολιτικές ή ιδεολογικές ανασφάλειες, που προτείνει

λύσεις στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, του δημογραφικού, του κοινωνικού κράτους, των θεσμών και της εξωτερικής πολιτικής».

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Synergia, διεθνής δικηγόρος, Ορέστης Ομράν κατά την τοποθέτησή του στην ιδρυτική εκδήλωση του Think Tank, που πραγματοποιήθηκε χθες (16/1) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό ομιλητή των Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και θέμα «Η ελληνική οικονομία το 2025: Προκλήσεις και ευκαιρίες».

Ο κ. Ομράν, αναφερόμενος στη «γέννηση» της Synergia, υπογράμμισε την ανάγκη για όραμα και σχεδιασμό στη διακυβέρνηση του τόπου, την ώρα που

στο δημόσιο διάλογο κυριαρχούν οι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και οι στείρες αντεγκλήσεις. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για μακροπρόθεσμα

οικονομικά μοντέλα, δίκαιη πράσινη μετάβαση, στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση της ταχείας απονομής της δικαιοσύνης, σοβαρή αμυντική

βιομηχανία, καθώς και για ισχυρές διεθνείς συμμαχίες. Στόχος, όπως είπε ο κ. Ομράν, της Synergia είναι η χάραξη πολιτικής, όχι η μικροπολιτική.

Αναφερόμενος στην οικονομία, που ήταν και το θέμα της εκδήλωσης, ο κ. Ομράν σημείωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς οικονομικούς

πόρους και πως η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο πρέπει να μετατοπιστεί από το παρελθόν και το παρόν και να περάσει στο μέλλον, διότι για να

σχεδιαστεί σωστά η οικονομική πολιτική πρέπει να κοιτά προς τις νέες γενιές.

Τρία είναι τα βασικά ζητήματα στον τομέα της οικονομίας που απασχολούν τη χώρα μας και η Synergia θεωρεί πως αξίζει να συζητηθούν ώστε να βρεθούν

λύσεις. Αυτά είναι η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η φορολογική πολιτική με μείωση της φορολογίας και ενίσχυση της φορο-εισπραξιμότητας και ο περιορισμός του δημόσιου χρέους.

Την εκδήλωση προλόγισε η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου από τα ιδρυτικά μέλη της Synergia, η οποία σημείωσε πως αυτή την περίοδο που

«πολλές από τις σταθερές δοκιμάζονται, χρειάζονται νέα ερμηνευτικά εργαλεία».

Το «παρών» στην εκδήλωση η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνα Παπακώστα, οι βουλευτές της ΝΔ Μαρία Αντωνίου, Σέβη Βολουδάκη, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Περικλής Μαντάς, Θανάσης Παπαθανάσης, Φάνης Παπάς, Μάξιμος Σενετάκης, Φίλιππος Φόρτωμας, Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, ο πρώην Υπουργός, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής, ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, καθώς επίσης και πλήθος πρέσβεων και νέων επαγγελματιών, που γέμισαν την αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», του Μεγάρου.

