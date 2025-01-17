ΙΝΣΕΤΕ: Σταθερή αξία οι ελληνικοί προορισμοί στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές τουρισμού

Σταθερή αξία αποτελούν οι ελληνικοί προορισμοί στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές τουρισμού για ταξίδια στο εξωτερικό. Η Ελλάδα παραμένει, όπως και πέρυσι, στην ίδια θέση κατάταξης των προτιμώμενων προορισμών για Γερμανούς και Γάλλους, στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση των Βρετανών συγκαταλέγεται επίσης στους 5 κορυφαίους, και ειδικότερα στην 5η θέση, έχοντας ωστόσο υποχωρήσει κατά δύο θέσεις. Οι τρεις αυτές χώρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, εισέφεραν το 2023 το 42% των συνολικών εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο: «Το brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς». Σε αυτό το πρώτο μέρος της μελέτης εξετάζονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η Ισπανία.

Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν μικρότερο μερίδιο αφίξεων και εισπράξεων στον ελληνικό τουρισμό, κατατάσσουν τη χώρα μας στην 7η θέση των προτιμώμενων προορισμών για τους επόμενους 12 μήνες, πράγμα λογικό, αφού το τουριστικό προϊόν της Ισπανίας έχει πολλά κοινά με αυτό της Ελλάδας. Ως λίγο πολύ αναμενόμενο, το εύρημα ότι οι δυο δημοφιλέστεροι προορισμοί και στις τρείς μεγάλες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας είναι το δίδυμο Ισπανίας- Ιταλίας, με την κατάταξη να αλλάζει ανάλογα με την αγορά, ενώ για τους Ισπανούς οι δύο δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Ιταλία και η Γαλλία.

Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία GWI σε δυο κύματα το έτος 2024 και σε δύο κύματα το έτος 2023 με βασικό θέμα τις προτιμήσεις των επισκεπτών αναφορικά με πιθανούς προορισμούς τους επόμενους 12 μήνες, εμπεριέχοντας συνεπώς τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι καίριας σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό.

Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί ανά αγορά

Αναλυτικότερα ανά αγορά, οι κορυφαίες 5 χώρες που σκέφτονται να επισκεφθούν, οι υπό μελέτη αγορές, στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, είναι:

- Για τους Γερμανούς: Ιταλία (29,1%), Ισπανία (28,5%), Ελλάδα (20,3%), Αυστρία (18,4%), Γαλλία (17,4%). Να σημειωθεί ότι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία συνορεύουν με τη Γερμανία και συνεπώς ευνοούνται από εύκολη οδική πρόσβαση.

- Για τους Γάλλους: Ισπανία (31,4%), Ιταλία (21,6%), Πορτογαλία (16,6%), Ελλάδα (12,9%), Ην. Βασίλειο (11,8%). Να σημειωθεί ότι η Ιταλία και η Ισπανία συνορεύουν με τη Γαλλία και συνεπώς ευνοούνται από εύκολη οδική πρόσβαση.

- Για το Ην. Βασίλειο: Ισπανία (34,1%), Ιταλία (22,2%), Γαλλία (20,0%), ΗΠΑ (19,8%), Ελλάδα (19%).

- Για τους Ισπανούς: Ιταλία (29,7%), Γαλλία (23,8%), Πορτογαλία (20,6%), Ην. Βασίλειο (15,0%), ΗΠΑ (11,8%). Να σημειωθεί ότι η Πορτογαλία και η Γαλλία συνορεύουν με την Ισπανία και συνεπώς ευνοούνται από εύκολη οδική πρόσβαση.

Επιβεβαιώνεται συνεπώς το παλαιότερο εύρημα μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ ότι η Ελλάδα ανταγωνίζεται ισχυρούς ώριμους προορισμούς. Επιπρόσθετα, ένα ενδιαφέρον συγκριτικό στοιχείο όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας και των άλλων ανταγωνιστριών αγορών στη Μεσόγειο, αποτελεί το γεγονός ότι για τις αγορές της Γαλλίας και της Ισπανίας, η Κροατία και η Τουρκία βρίσκονται εκτός τοπ 10. Για τη Γερμανική αγορά, η Κροατία είναι στη θέση 6 και η Τουρκία στη θέση 9 ενώ για τη Βρετανική αγορά η Τουρκία είναι στη θέση 8 και η Κροατία εκτός τοπ 10.

Στις επιμέρους αγορές, και συγκρίνοντας με το 2023, Πορτογαλία και Κροατία ανέβηκαν κατά μια θέση για την αγορά της Γερμανίας το 2024. Αντίθετα, η Κροατία έπεσε κατά μια θέση για την αγορά της Γαλλίας, ενώ η Τουρκία ανέβηκε κατά δυο θέσεις. Για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελλάδα έπεσε κατά δυο θέσεις σε σχέση με το 2023, ενώ η Κροατία ανέβηκε κατά δυο θέσεις. Για την αγορά της Ισπανίας, η Κροατία ανέβηκε κατά μια θέση, ενώ η Τουρκία έπεσε 8 θέσεις.

Ο Ηλίας Κικίλιας, γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ δήλωσε σχετικά: «Παρά τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, η χώρα μας διατηρεί ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, αποδεικνύοντας ότι το τουριστικό μας προϊόν παραμένει ελκυστικό και ανθεκτικό. Με την ενίσχυση της βιωσιμότητας, τη διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών και της διαφοροποίησης του τουριστικού μας προϊόντος υπό το πρίσμα μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, μπορούμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο το μερίδιό μας στις διεθνείς αγορές, ενδυναμώνοντας την αξία του brand "Ελλάδα"».

