ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Αναδείχθηκε Great Place to Work για 4η συνεχή χρονιά

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναδείχθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας αποκτώντας και φέτος την Πιστοποίηση Great Place to Work στην Ελλάδα (CERTIFIED by Great Place to Work®).

Η συγκεκριμένη διάκριση αποδίδεται μετά τη διεξαγωγή έρευνας από τον οργανισμό, Great Place to Work Hellas, παγκόσμιο ηγέτη στην κουλτούρα του χώρου εργασίας για περισσότερα από 30 χρόνια. Η έρευνα μεταξύ των εργαζομένων είναι εμπιστευτική και βασίζεται στις προσωπικές τους απαντήσεις για την εμπειρία και τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Μία εταιρεία χαρακτηρίζεται Great Place to Work με βάση τέσσερα χαρακτηριστικά: Οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους ανθρώπους για τους οποίους εργάζονται, αισθάνονται ειλικρινή υπερηφάνεια στην δουλειά τους, απολαμβάνουν την συνεργασία με τους συναδέλφους τους και βιώνουν την σταθερότητα στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το ρόλο, την ταυτότητα ή τη θέση τους στην εταιρεία.

Ο οργανισμός Great Place to Work® δραστηριοποιείται συνολικά σε 60 χώρες, βοηθώντας τις εταιρείες και τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια σταθερά θετική εμπειρία στην συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, καθώς επίσης και εργασιακές κουλτούρες που διατηρούν τα ταλέντα και δίνουν χώρο στους εργαζομένους τους να αναδείξουν τις δυνατότητες τους.

Η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος και μιας κουλτούρας βασισμένης στην εμπιστοσύνη και την δέσμευση αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η τέταρτη κατά σειρά διάκριση επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότη προτίμησης, ενισχύει την ουσιαστική και συνεχή επένδυση της εταιρείας στο ανθρώπινο δυναμικό της και συνεισφέρει στον συνολικό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε:

«Η τέταρτη διαδοχική πιστοποίηση ως Great Place to Work είναι ιδιαίτερα τιμητική για την εταιρεία μας. Από τη μία, ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα υπερηφάνειας και ευθύνης για τους στόχους που έχουμε κατακτήσει και από την άλλη μας ωθεί να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, να εξελισσόμαστε και να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας».

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αλίνα Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνάδει με τις αξίες μας. Προτεραιότητά μας είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων μας μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, παροχών και δράσεων που προάγουν την ευεξία και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η πιστοποίηση αυτή μας εμπνέει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, ενισχύοντας την ευημερία των ανθρώπων μας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ακόμα πιο επιτυχημένη πορεία, προς ένα βιώσιμο μέλλον, καλύτερο για όλους».

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Μοχλός για την πράσινη μετάβαση του Ομίλου ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ και δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από την δεκαετία του ’80.

Με 40 αιολικά πάρκα, 20 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 46 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 1GW, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα.Εκτός των παραπάνω η εταιρεία κατασκευάζει στην Ελλάδα επιπλέον έργα συνολικής ισχύος πάνω από 1,9GW.

Παράλληλα, μεγεθύνει το χαρτοφυλάκιο έργων της τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει αποφασιστικά στους συνολικούς στόχους του Ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος διαθέτει σήμερα, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, έργα σε λειτουργία από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,5GW (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) και έργα υπό κατασκευή ισχύος 3,8GW, με σκοπό το συνολικό εγκατεστημένο χαρτοφυλάκιο έργων του να ανέλθει σε 11,8GW στο τέλος 2027.

