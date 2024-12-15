Κομβικό αναμένεται να είναι το 2025 για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι η πορεία των φορολογικών εσόδων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις μόνιμες φοροελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από το 2026. Για τον λόγο αυτό, οι μηχανές της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λειτουργούν σε έντονους ρυθμούς, καθώς γνωρίζουν ότι κλειδί για την υλοποίηση μόνιμων παρεμβάσεων για τη μείωση της φορολογίας είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για τη σύλληψη μέρους της αποκρυβείσας φορολογικής ύλης, καθώς όλα τα επίσημα στοιχεία, όπως το κενό ΦΠΑ, δείχνουν ότι, παρά τη μείωση των τελευταίων ετών, παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Με την έναρξη του νέου φορολογικού έτους, πολλοί φοροελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, εξοπλισμένοι με νέα εργαλεία που παρέχει η ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Η προσπάθεια αυτή αναδεικνύεται ως εθνικός στόχος, όπως φαίνεται από τις συνεχείς παρεμβάσεις του πρωθυπουργού για τη φορολογική διοίκηση. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της μείωσης της φοροδιαφυγής ως εργαλείου για μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και την ανακούφιση της μεσαίας τάξης.

Η παροχή φορολογικής ανάσας στη μεσαία τάξη, ιδίως στους μισθωτούς μεσαίων εισοδημάτων, αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει ότι, παρά τα βήματα που έχουν ήδη γίνει για τη μείωση της φορολογίας, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ελάφρυνση, με ορίζοντα το 2026 και μετά.

Για την επίτευξη μόνιμων μειώσεων φόρων, απαιτείται η δημιουργία πρόσθετων εσόδων μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της οικονομικής ανάπτυξης. Από τα προβλεπόμενα έσοδα ύψους 69,2 δισ. ευρώ για το 2025, μόνο οι υπερβάσεις που προέρχονται από σταθερές πηγές μπορούν να αξιοποιηθούν για μόνιμα μέτρα. Αυτός ο στόχος προϋποθέτει την αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και στρατηγικών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έχει δηλώσει ότι η αύξηση της φορολογητέας ύλης θα στηριχθεί σε μέτρα όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ψηφιακό πελατολόγιο, η καθολική δήλωση εσόδων και εξόδων μέσω της πλατφόρμας MyDATA, καθώς και το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Από τον Ιανουάριο του 2025, αναμένονται καινοτομίες που θα βελτιώσουν τη διαχείριση των φορολογικών δεδομένων. Η εφαρμογή MyDATAApp θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκδίδουν και να διαβιβάζουν παραστατικά μέσω κινητών συσκευών, διευκολύνοντας τις διαδικασίες και μειώνοντας τις αποκλίσεις.

Παράλληλα, το υποχρεωτικό ψηφιακό πελατολόγιο θα επιτρέπει τη διασταύρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αρχικά σε κλάδους όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι χώροι στάθμευσης, με σταδιακή επέκταση. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά τα δεδομένα διακίνησης προϊόντων, παρέχοντας στις φορολογικές αρχές πλήρη εικόνα κάθε συναλλαγής.

Η καθολική χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές επιχειρήσεις, αναμένεται να επεκταθεί σε όλους τους κλάδους, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ελληνική οικονομία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα, δημιουργώντας τις βάσεις για μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Σημαντικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια είναι η δημιουργία της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), μιας εξειδικευμένης μονάδας που θα αναλάβει σύνθετες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Η νέα αυτή δομή θα λειτουργήσει ως καταλύτης, συνδυάζοντας τεχνολογικές λύσεις με αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία.

Με αυτές τις δράσεις, η κυβέρνηση στοχεύει να διασφαλίσει μια σταθερή βάση για τη χρηματοδότηση των φοροελαφρύνσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των πολιτών στο φορολογικό σύστημα και στην αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

