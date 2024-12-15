Αγορά ακινήτων - Οι τρεις κατηγορίες επενδυτών και οι τάσεις

Για μία ακόμη χρονιά, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση real estate στην Ασία, την LPS στη Σαγκάη, όπου τα τελευταία 10 χρόνια έχουν λάβει μέρος περισσότερες από 100 εταιρείες κάθε χρόνο. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου newdeal real estate group, Χρήστος Μπλέτας, η εταιρεία του οποίου συμμετέχει για έβδομη συνεχή χρονιά στην έκθεση, στην τελευταία δεκαετία, τρεις βασικές κατηγορίες επενδυτών από το εξωτερικό έχουν κυριαρχήσει στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Οι αγοραστές που στοχεύουν στην απόκτηση της άδειας παραμονής

Η πρώτη και πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι αγοραστές που στοχεύουν στην απόκτηση άδειας παραμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa, με Κινέζους επενδυτές να έχουν τη μερίδα του λέοντος. Ωστόσο, επισημαίνει ο κ.Μπλέτας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόσφατη αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης σε ακίνητα από 250.000 ευρώ στις 800.000 ευρώ έχει αναχαιτίσει σημαντικά το ενδιαφέρον αυτής της ομάδας. Ένας βασικός λόγος είναι και οι περιορισμοί της κινεζικής κυβέρνησης στην εξαγωγή συναλλάγματος που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη μεταφορά χρημάτων αυτού του ύψους.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει η επιλογή των 250.000 ευρώ που αναπτύσσεται σταδιακά, αλλά δεν έχει ακόμα αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Πρόκειται για ακίνητα που μπορούν να μετατραπούν σε οικιστικά όπως πχ εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, παλιά βιοτεχνικά κτίρια και υποβαθμισμένα κτίρια γραφείων, τα οποία μέσω ανακαίνισης ή αλλαγής χρήσης επανέρχονται στην αγορά. Αυτά όμως θεωρούνται ως «προϊόν δεύτερης κατηγορίας» και δεν προσελκύουν προς το παρόν τουλάχιστον ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Κίνα, λόγω του χαμηλότερου κύρους που αποδίδεται σε τέτοιες επενδύσεις, αναφέρει ο κ.Μπλέτας.

Οι επενδυτές που μετατρέπουν τα ακίνητα σε τουριστικά καταλύματα

Μια άλλη κατηγορία επενδυτών είναι εκείνοι που αγόρασαν ακίνητα σε χαμηλές τιμές και τα μετέτρεψαν σε τουριστικά καταλύματα, (πρωταγωνιστές είναι οι Ισραηλίτες ) και αποτέλεσε έναν από τους πιο ενεργούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς ακινήτων τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, εκτιμά ο κ.Μπλέτας, οι πρόσφατοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ορισμένες περιοχές έχουν προκαλέσει στασιμότητα, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης και πιθανή πτώση τιμών. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ήδη άδειες εκμετάλλευσης διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω περιορισμένης προσφοράς.

Η τρίτη κατηγορία επενδυτών

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει επενδυτές που δεν βλέπουν την αγορά ακινήτων μόνο ως ευκαιρία απόδοσης, αλλά κυρίως ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στη Βόρεια Ελλάδα, κυριαρχούσαν μέχρι πρότινος επενδυτές από τα Βαλκάνια, κυρίως από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι προτιμούν ακίνητα κοντά στη θάλασσα, με τη Χαλκιδική να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Αντίστοιχα, στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πρωταγωνιστούν οι Γάλλοι και άλλοι δυτικοευρωπαίοι , που επενδύουν σε κατοικίες είτε για παραθερισμό είτε για μόνιμη διαμονή.

Όπως αναφέρει ο κ.Μπλέτας, μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατηγορία επενδυτών είναι εκείνη που εστιάζει στα πολυτελή ακίνητα υψηλού κύρους. Στην κορυφή αυτής της αγοράς βρίσκεται το Ελληνικό, το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Δεν είναι απλώς μια επένδυση σε ακίνητα, αλλά ένας νέος, τρόπος ζωής που ενσωματώνει καινοτομία, βιωσιμότητα και υψηλή αισθητική, καθιστώντας την Ελλάδα κεντρικό προορισμό για κορυφαίους επενδυτές από όλο τον κόσμο, προσθέτει.

Επιπλέον, έργα όπως το Elounda Hills στην Κρήτη, που περιλαμβάνει πολυτελείς βίλες, ξενοδοχειακές υποδομές πέντε αστέρων και μοναδικές εμπειρίες διαβίωσης, προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και το Πόρτο Χέλι παραμένουν κέντρα έλξης για επενδυτές που αναζητούν ακίνητα κύρους, με μοναδική θέα και άμεση πρόσβαση σε κορυφαίες υποδομές.

Τι ζητούν οι ξένοι

Οι ξένοι επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα αναζητούν περιοχές με φυσική ομορφιά, όπως παραθαλάσσιες τοποθεσίες και νησιά, ή αναπτυσσόμενες αστικές ζώνες, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επικεντρώνονται σε ακίνητα που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις μέσω ενοικίασης, δυνατότητες υπεραξίας, ή πολυτελή χαρακτηριστικά.

Η Golden Visa αποτελεί σημαντικό κίνητρο, ενώ η πολιτική σταθερότητα και οι σύγχρονες υποδομές, όπως μαρίνες και τουριστικά θέρετρα, ενισχύουν το ενδιαφέρον, αναφέρει.

Οι ανακαινίσεις ανεβάζουν την αξία των ακινήτων σε στρατηγικές περιοχές

Σε κάθε περίπτωση στην αγορά ακινήτων αποκτά και ολοένα και μεγαλύτερη αξία η σημασία της κατάστασης που είναι ένα ακίνητο. Η αξία των ανακαινισμένων ακινήτων είναι 58% υψηλότερη, από την αξία των μη ανακαινισμένων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση της Protio για τις τάσεις του τελευταίου τριμήνου του 2024 στην πλειοψηφία των περιοχών της Αθήνας. Με ακίνητα που αποκτούν εντυπωσιακή αύξηση αξίας της τάξεως του 116%, στην κορυφή βρίσκεται το Μοσχάτο, με ενίσχυση που αναδεικνύει την ιδιαίτερη δυναμική της περιοχής. Ακολουθεί σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα η περιοχή του Ψυρρή με σημαντική αύξηση αξίας μετά την ανακαίνιση που φτάνει το 95.5% αλλά και η Ομόνοια με 61.5%, περιοχές του κέντρου της Αθήνας με αυξημένη ζήτηση.

Τα Εξάρχεια και ο Ευαγγελισμός βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, με αύξηση αξίας των ακινήτων μετά την ανακαίνιση κατά 52% και 48.4% αντίστοιχα.

Πρόκειται για περιοχές που παραμένουν ψηλά, καθώς οι αγοραστές αναζητούν πλέον σύγχρονες και ποιοτικές κατοικίες κοντά στο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο. Όπως εκτιμά η Protio, oι αγοραστές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ακίνητα με νέα χαρακτηριστικά, αναζητώντας ανακαινισμένες κατοικίες που συνδυάζουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση με σύγχρονο σχεδιασμό και την αισθητική ανανέωση, για λόγους βιωσιμότητας και λειτουργικότητας, σε διαφορετικές περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

