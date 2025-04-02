«Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα μειώνοντας τους φόρους, τις εισφορές και το κόστος στέγης των επιχειρήσεων», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2024 της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και έκανε ειδική αναφορά στο πλαφόν 3% που έθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης στην ετήσια αύξηση των εμπορικών μισθώσεων. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι οι σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία δημιουργούν νέες προκλήσεις για το εμπόριο, που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα με πάνω από 230.000 επιχειρήσεις και περίπου 700.000 εργαζόμενους.

«Η απάντηση στις προκλήσεις αυτές είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο που διαμορφώνουμε, με επίκεντρο τη μεταποίηση, τη βιομηχανία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας συνολικά» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας μας, οδηγεί σε μεγαλύτερα εισοδήματα, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών και στηρίζοντας ουσιαστικά το ελληνικό εμπόριο», προσέθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος προβλέπει χρηματοδοτικά κίνητρα συνολικού ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στις παραμεθόριες και τις οικονομικά ασθενέστερες περιοχές. «Στόχος μας είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως «ισχυρή παραγωγή σημαίνει ισχυρό εμπόριο, σταθερές θέσεις εργασίας και ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης είναι η καλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα μας, καθώς κάθε εργοστάσιο στις παραμεθόριες περιοχές σημαίνει ότι χιλιάδες νέα παιδιά θα δημιουργήσουν εκεί το μέλλον τους».



